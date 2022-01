"Es difícil irse": Mati Álvarez rompe en llanto al ser despedida de VLA EN VIVO

Este domingo 16 de enero, Mati Álvarez vivió su último programa como conductora de “Venga la Alegría fin de semana” debido a que en los próximos días emprenderá el viaje hacia las playas de República Dominicana para participar en Exatlón All Stars, sin embargo, dejar el matutino no le resultó para nada sencillo pues rompió en llanto cuando sus compañeros de emisión la despidieron.

Para empezar, la producción preparó una cápsula en la que recordaron algunos de los mejores momentos que ha protagonizado Mati Álvarez en las temporadas de Exatlón México en las que ha participado y posteriormente sus compañeras de emisión le agradecieron por enaltecer a las mujeres y demostrar que el “sexo débil” dejó de existir, por lo que la heptatleta se mostró conmovida por las muestras de apoyo y reconoció que, pese a que ya sabe a lo que va, no deja de ser difícil despedirse de todo para ir a competir.

“No tengo palabras para decir cómo me siento, estoy toda temblorina, tengo sentimientos encontrados, es mucho tiempo, muchas sensaciones, mucho crecimiento y aprendizaje y ahora estoy a punto de volver a tomar ese avión, ese boleto que me he ganado, pero sí me cuesta, es difícil irse otra vez”, señaló la conductora del matutino entre lágrimas.

En otro momento de la sección del programa, la producción de “Venga la Alegría fin de semana” contactó a la mamá de la atleta, quien también se llama Mati y además de reiterarle que cuenta con el apoyo de su familia, le dedicó unas emotivas palabras que desataron nuevamente el llanto de la tres veces campeona de Exatlón México.

“Te amamos con toda el alma, toda tu familia, sabes que te queremos, esta rosa es para que te la lleves en el corazón siempre y que sepas que cuentas con nosotros incondicionalmente, con tu papá, con tu hermano, conmigo y con todos tus tíos, con toda Puebla y con todo México que te ama, porque eres una persona llena de bondad, de alegría de esa chispa que te caracteriza, vete feliz, disfruta, llévate lo mejor de ti, tu corazón es lo mejor que tienes, te apoyo con todo mi corazón” fueron las palabras de la mamá de Mati Álvarez con las que hizo llorar nuevamente a la conductora.

Otra sorpresa que preparó la producción de “Venga la Alegría fin de semana” para Mati Álvarez fue un mensaje de su hermano gemelo, Carlos Álvarez, quien, aunque fue muy breve logró sacarle una sonrisa a la máxima leyenda de Exatlón México.

“Hola, Mati, quiero desearte mucho éxito en esta próxima temporada, espero que te vaya muy bien, que cumplas todos tus deseos y que de preferencia ganes, te mando un beso, un fuerte abrazo y te quiero mucho”, fueron las palabras del hermano de Mati Álvarez.

Para finalizar, Mati Álvarez hizo la tristeza a un lado y señaló que saldrá a dar lo mejor de sí misma en cada circuito de Exatlón All Stars y aunque reconoció que la competencia será verdaderamente intensa, el público verá su mejor versión.

