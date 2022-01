Maribel Guardia da cátedra estilo en mini vestido de mangas abullonadas | FOTO

Sin duda alguna, Maribel Guardia es de las mujeres más bellas de la televisión mexicana; en los últimos años ha encontrado cómo mantenerse vigente entre las nuevas generaciones gracias a las redes sociales, principalmente Instagram, donde suele subir sus mejores outfits, por lo que se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas chicas. En esta ocasión dio cátedra de estilo al usar un ceñido vestido de mangas abullonadas.

Maribel Guardia, de 62 años, es una de las actrices y conductoras con mayor reconocimiento; recientemente comenzó a actuar para el "Tenorio Cómico" en la que comparte escenario con Freddy y Germán Ortega, Ariel Miramontes, Lalo España, Arath de la Torre, entre otros famosos, para interpretar el papel de “Doña Inés”.

Maribel siempre cautiva a sus fans

Esta vez Maribel Guardia vestido ceñido de estampado de flores con mangas abullonadas de manga larga; complementó su atuendo con su cabello recogido en una coleta alta con un decorado de trenza, así como con unos pendientes largos rosa. “Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo PABLO NERUDA”, fue lo que escribió en la descripción de la postal.

Foto: Especial.

Maribel Guardia inició su carrera como modelo a los 19 años de edad al obtener el título de Miss Costa Rica, con lo cual participó en Miss Universo de Acapulco, Guerrero, ganó el título de Miss fotogénica. Más tarde se ganó una beca para estudiar actuación, canto y baile en Televisa, y al concluir sus estudios logró incursionar en el medio; en 1981 debutó en la película "Como México no hay dos", y desde ese momento, su carrera cinematográfica sólo fue en ascenso, lo cual la llevó a presentarse en los eventos más importantes.

