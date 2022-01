Sinead O'Connor es hospitalizada a pocos días de la muerte de su hijo Shane

La cantante Sinead O'Connor fue ingresada este viernes a un hospital de Irlanda pocos días después de que su hijo Shane, de 17 años, fuera hallado muerto por elementos de la Policía de este país; esta mañana la artista de 55 años dio a conocer que anoche se encontraba con la policía, quienes fueron los que la trasladaron para que pudiera internarse en un hospital y recibir ayuda de los médicos.

Esto luego O'Connor realizara una publicación desgarradora en sus redes sociales, en donde se culpaba de la muerte de su hijo; la cantante aseguró sentirse "perdida" y odiarse a sí misma debido a la muerte de su hijo Shane, quien se quitó la vida la semana pasada después de escapar del hospital en donde estaba bajo vigilancia por intento de suicidio.

"'Lo siento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. 'Lamento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo", fue el texto que la famosa cantante publicó en otro tuit. Fue el sábado pasado cuando el hijo adolescente de la cantante irlandesa fue hallado muerto en la zona de Bray, en Wicklow, Dublín.

Sinead O'Connor enfrenta fuerte crisis tras muerte de su hijo

La cantante aseguró que se encuentra perdida sin su hijo Shane. FOTO

A Shane O’Connor se le perdió la pista de su paradero desde el jueves 7 de enero en Newbridge, condado de Kildare, aunque su madre aseguró que fue visto por última vez el viernes 8 por la mañana en la zona de Tallaght, Dublín. Desde aquel día la cantante comenzó a publicar en redes sociales emotivos mensajes en los que solicitaba a su hijo que se pusiera en contacto con ella.

Shane es producto de la relación que Sinéad O’Connor mantuvo con el cantante de folk Donal Lunny; poco después del nacimiento del pequeño ambos se separaron; con los años, la cantante contrajo matrimonio en otras cuatro ocasiones. Tras ser encontrado el cuerpo de Shane, la cantante irlandesa le dedicó a su hijo el tema "Ride natty ride", de Bob Marley.

Shane fue hallado muerto el pasado viernes 7 de enero. FOTO: Especial

“Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, escribió hace casi una semana. El joven se ahorcó tras abandonar el hospital donde se encontraba internado y su madre identificó sus restos aquel día.

Sinéad O'Connor revela que su hijo planeó su propio funeral

Tras el suicidio de su hijo Shane, Sinéad O'Connor culpó al Estado irlandés por la muerte del joven, ya que había sido dado de alta un mes antes por parte de los Sevicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes (CAMHS), a pesar de que había hecho "planes funerarios detallados", aseguró la cantante.

Sinéad O'Connor precisó que, estando internado, su hijo había escrito notas suicidas e incluso planeado su propio sepelio y que los especialistas a su cargo no le dieron la importancia debida. "Me dijeron que 'planear un funeral no era en nada diferente a planear una boda'", declaró la artista en una serie de tuits en los que arremetió contra las autoridades irlandesas.

SIGUE LEYENDO:

Encuentran muerto a hijo de Sinéad O’Connor; había desaparecido el jueves pasado

"Le fallamos": Sinéad O'Connor revela que su hijo de 17 años planeó su propio funeral antes de suicidarse

Sinéad O'Connor cancela gira de 2021