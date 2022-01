"Le fallamos": Sinéad O'Connor revela que su hijo de 17 años planeó su propio funeral antes de suicidarse

Tras el suicidio de su hijo Shane, de 17 años, la cantante Sinéad O'Connor culpó al Estado irlandés por la muerte del joven, ya que había sido dado de alta un mes antes por parte de los Sevicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes (CAMHS, por su sigla en inglés), a pesar de que había hecho "planes funerarios detallados".

La estrella de 55 años precisó que -estando internado- su hijo había escrito notas suicidas e incluso planeado su propio sepelio y que los especialistas a su cargo no le dieron la importancia debida. "Me dijeron que 'planear un funeral no era en nada diferente a planear una boda'", dijo O'Connor en una serie de tuits en los que arremetió contra las autoridades irlandesas.

"¿Adivinen dónde aprendió mi hijo a hacer el nudo con el que se ahorcó? Lo intentó hace una semana y le pregunté... Me dijo que lo estudió en la computadora, en el área de salud mental infantil del hospital en Linndara. Todo mientras él estaba siendo tratado por una psicosis", tuiteó la artista evidenciando la negligencia que habría llevado al joven a colgarse.

Asimismo, Sinead cuestionó a todas aquellas personas que -sin pedírselo- le han dicho que ahora el chico ahora descansa en paz. "El suicidio no te traerá la paz, es una mentira.... Puedo decirles que su rostro estaba tan atormentado como desde hace meses", escribió en Twitter.

Pero no nadamás culpó a CAMHS por el suicidio de Shane, sino también a la agencia infantil a su cargo, Tusla, y el estado irlandés. "Todos le fallamos...Bienvenidos a Irlanda", dijo la cantante, quien explicó que su hijo había sido internado para tratarlo por cuestiones mentales y que en el hospital, el psiquiatra a cargo no atendió los llamados de atención del muchacho; tras su muerte, éste sólo se ha dedicado a evitar la "mala publicidad" y por eso me contactaron, dijo la intérprete de Nothing Compares 2 U.

Sobre el suicidio de Shane

Shane fue reportado como desaparecido el pasado jueves 6 de enero y, de acuerdo con las autoridades locales, habría sido visto por última vez en la ciudad de Dublín, por lo que difundieron una foto suya. Para el sábado, Sinead O'Connor confirmó que habían encontrado sin vida a su hijo; después se confirmó que se había suicidado.

El joven se ahorcó tras abandonar el hospital donde se encontraba internado y su madre identificó sus restos ese día. "Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, esté en paz...", escribió en su cuenta de Twitter.

Ya el domingo, fue cuando arremetió en contra de las autoridades irlandesas y servicios infantiles, prometiendo represalías porque su hijo había pasado a formar parte de los niños que mueren estando bajo su vigilancia.

Shane era producto de la relación que Sinéad O’Connor mantuvo con el cantante de folk Donal Lunny; poco después del nacimiento de Shane ambos se separaron, y la cantante se volvió a casar en cuatro ocasiones.

