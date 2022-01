Luto en "De Primera Mano": murió el padre de Addis Tuñón

Addis Tuñón está de luto por la muerte de su padre, Samuel Tuñón, quien falleció este miércoles 12 de enero víctima de Covid-19 por lo que la conductora de “De primera mano” le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Mi TBT es la boda de mis padres. Don Samuel Tuñón siempre fue un hombre guapo, noble y bueno. Te honro siguiendo adelante papo, la Covid-19 nos lo arrebató ayer a las 3:10 pm. Comprendo que habemos tantas familias viviendo esta pesadilla. Un abrazo a todos”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter confirmando la triste noticia.

Te puede interesar: Querida conductora de 'De Primera Mano' revela que se contagió de Covid-19 | VIDEO

En su cuenta de Instagram compartió un mensaje también para sus seguidores externando su apoyo ante lo sucedido por la muerte de familiares por el coronavirus.

“Cuando una tragedia es colectiva, el dolor nos abraza y purifica en comprensión y solidaridad. Abrazo a todas las familias que han sido marcada con el duelo de está pandemia”, escribió la conductora.

Lamentable noticia a su madre

Durante el programa de este jueves 13 de enero, la conductora detalló que su repentina ausencia del miércoles en "De primera mano" se debió a que recibió la noticia mientras se encontraba al aire y decidió irse de inmediato para acompañar a su familia.

En ese momento sus compañeros decidieron no enviar mensajes de apoyo y pésame a Addis Tuñón debido a que su madre aún no sabía lo que había pasado, pues la conductora deseaba estar con ella para hacerle saber la muerte de su padre: "Uno tiene que cuidar el corazón de los suyos y mi mamá no podía enterarse por otras personas que no fuera por mí".

Te puede interesar: "Yo quiero una foto tuya" Andrés García le coquetea a Mónica Noguera EN VIVO; así reacciona la conductora

Sus compañeros y seguidores en redes sociales externaron sus condolencias, además de enviar mensajes de cariño a la Addis Tuñón por la muerte de su padre. Algunas personas no dudaron en escribir sobre la muerte de sus familiares, que también fallecieron por Covid-19.

SIGUE LEYENDO:

Famoso programa de ESPECTÁCULOS recibe reconocimiento, pero OLVIDAN mencionar a un querido conductor

"Es un infeliz delincuente y un depredador": Gustavo Adolfo reacciona a reaparición de Sergio Andrade | VIDEO

Gustavo Adolfo Infante da positivo a COVID-19; 'se siente como si el Canelo Álvarez te golpeara'