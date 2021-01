"Yo quiero una foto tuya" Andrés García le coquetea a Mónica Noguera EN VIVO; así reacciona la conductora

A pesar de ser un hombre de casi 80 años, el actor Andrés García aún conserva sus prácticas coqueteo con las que conquistó a varias mujeres a lo largo de su carrera. Así lo demostró nuevamente, al hacerle algunos comentarios a la guapa conductora Mónica Noguera.

El momento se pudo presenciar en el programa De Primera Mano, donde García ofreció una entrevista telefónica para hablar de su reunión con Roberto Palazuelos. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando la conductora tomó la palabra.

Cuando fue el turno de Noguera de realizar algunas preguntas, Andrés García se puso algo pícaro y le preguntó si estaba casada. La presentadora le recordó que la última vez que se habían reunido ella y el actor le contó que se estaba divorciada.

Entonces fue cuando el galán de telenovelas comenzó a coquetear con Mónica Noguera.

“Ya se me olvidan muchas cosas, pero tú no te me olvidas”, le respondió el actor.