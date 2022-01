Nerea Godínez se tatúa la cara de su fallecido novio Octavio Ocaña y ESTE fue el resultado | VIDEO

Nerea Godínez quien fuera la prometida de Octavio Ocaña dejó claro que el amor que siente por el actor es más fuerte que la muerte, pues todos los días lo recuerda de una u otra manera y esta vez lo compartió con sus seguidores.

La joven subió a su cuenta de Instagram y TikTok un video especial, se trata de un nuevo tatuaje que se hizo en honor a Octavio, pero no es un dibujo cualquiera, pues es algo muy similar a lo que el actor de “Vecinos” también tenía.

Nerea compartió el proceso del dibujo que ahora lleva en la piel, se trata de un tatuaje que Octavio también tenía en el antebrazo, es un hombre con barba y sombrero, pero la novia de famoso decidió adaptarlo y ponerle la cara del joven.

“Te amo… Maravilloso arte por @emserone”, escribió Nerea junto a las imágenes en las que además de todo el desarrollo también da a conocer algunos momentos que vivió con el que fuera el amor de su vida.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones, en su mayoría los fans del conocido como “Benito Rivers” expresaron que es un gesto muy bonito de su parte.

“Los que dicen qué Nerea no lo quería, si una persona no quiera a otra en una relación no se hace un tatuaje de él” y “Se nota el amor que le tienes mi niña, él te amará y te cuidará para toda la eternidad y algún día volverán a verse y van a ser muy felices, te quedo hermoso ese tatuaje preciosa”, fueron algunos de los comentarios que dejó la gente en la publicación que se encuentra en el Instagram de Nerea,

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre durante una persecución en el Estado de México, cabe señalar que su caso no ha sido esclarecido del todo y sus familiares buscan que los culpables sean castigados.

