Issabela Camil da cátedra de estilo con look perfecto para mujeres maduras

La actriz y modelo Issabela Camil es una de las famosas con más estilo al vestir, y así lo ha demostrado con los atuendos que luce en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, donde da cátedra de moda con los looks perfectos para mujeres maduras.

Issabela, de 52 años, hermana del actor Jaime Camil, está casada con el actor y ex diputado Sergio Mayer, desde el año 2019. La pareja tiene dos hijas Victoria de 10 años y Antonia de 15, quien recientemente se hizo notar en las redes, pues siendo ya una adolescente ha dejado ver el parecido que tiene con su mamá.

Aunque la pareja ha preferido mantenerse lejos de los escándalos, y mantienen su vida personal en privado, no se han escapado de las polémicas, como la que vivieron en los primeros días de diciembre, cuando el conductor de "Chisme No Like", Javier Ceriani, aseguró que fue golpeado por Mayer.

Issabela Camil da cátedra de estilo

Camil se ha caracterizado por su forma elegante y sofisticada de vestir, y fue este martes cuando compartió una fotografía en la que deja ver su belleza. Su gran estilo la ha hecho destacar entre las famosas que como ella pasan de los 50 años y dan cátedra de moda.

Así presumió Issabela su elegante look. Foto: Especial

"Aquí mi headshot. Sin duda las fotos que más me cuestan. Hay que dejar ver el alma y a veces el alma no quiere ni asomarse. Ese día me acuerdo fue difícil, tuve que parar varias veces y acomodarme en mi piel, uno se siente desnudo, vulnerable y ahí está el lente mirando todo probandote en cada cuadro", fueron parte de las palabras con las que acompañó la imagen.

En la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, la cual es privada y en la que la siguen casi 400 mil fans y amigos, Issabela se lució con una blusa de botones en color perla, la cual destaca por su diseño de plisado en la parte frontal y que combinó con una blusa de encaje en tono negro.

El atuendo de Camil es perfecto para las mujeres maduras que desean un look sofisticado y moderno para un día de oficina, pues se puede combinar con un pantalón de vestir o una falda tipo tubo, y para darle mayor estilo unas coquetas zapatillas que se pueden cambiar por la tarde por zapato de tacón bajo.

SIGUE LEYENDO:

Issabela Camil deja ver sus curvas en atrevida FOTO; así despide el 2021 junto a Sergio Mayer

Issabela Camil CONFESÓ qué la conquistó de Sergio Mayer