Issabela Camil deja ver sus curvas en atrevida FOTO; así despide el 2021 junto a Sergio Mayer

La actriz Issabela Camil y su esposo, el también actor y ex diputado Sergio Mayer, se encuentran pasando unos días de vacaciones en la playa, y aunque no hay dado a conocer el lugar al que viajaron hace unos días, ya dejaron ver algunas fotos en las que la guapa modelo sorprendió a sus seguidores al presumir sus curvas.

Issabela, de 52 años, hermana del actor Jaime Camil, está casada con Mayer, quien tiene 55 años, desde el año 2019. La pareja tiene dos hijas Victoria de 10 años y Antonia de 15, quien recientemente se hizo notar en las redes, pues siendo ya una adolescente es notorio que heredó la belleza de su mamá.

Aunque la pareja ha preferido mantenerse lejos de los escándalos, y mantienen su vida personal en privado, no se han escapado de las polémicas, como la de hace unas semanas, cuando el conductor de "Chisme No Like", Javier Ceriani, aseguró que fue golpeado por el ex diputado e integrante del grupo Garibaldi.

Así despide Issabela Camil y Sergio Mayer el 2021

Sin embargo, ahora parecen haber pasado ya el mal momento y después de pasar el 24 de diciembre en familia, Issabela y Sergio decidieron tomarse unos días y descansar del bullicio de la ciudad, pues en las imágenes que han compartido con sus fans se puede observar que se encuentran en un paradisíaco sitio.

La tarde de este jueves, Camil causó furor en las redes sociales, pues en su cuenta de Instagram, la cual mantiene privada y en la que la siguen 388 mil fans, publicó una foto en la que se le puede ver al lado de su esposo, mientras ambos disfrutan del sol y el hermoso paisaje.

Así despiden el 2021. Foto: IG @issabelacamil

En la instantánea, Issabela dejó ver que a sus más de 50 años sigue luciendo un cuerpazo de veinteañera, pues posó con mucho estilo con un traje de baño de dos piezas, el cual combina el estampado animal print con el floral, mientras que Mayer viste unas bermudas.

Sin duda, la imagen de la guapa actriz y modelo han sido una sensación, pues la también ex novia del cantante Luis Miguel no suele mostrar sus curvas, y por el contrario, se ha caracterizado por tener una forma de vestir elegante y sofisticada, con prendas que cubren la mayor parte de su cuerpo.

SIGUE LEYENDO:

Issabela Camil CONFESÓ qué la conquistó de Sergio Mayer

Issabela Camil arremete contra haters de su hermano por su papel como Vicente Fernández