BTS: Este es el piropo favorito de Suga, ARMY intentó conquistarlo con esta frase en español

BTS ha sorprendido a ARMY hablando en español para agradecerles todo su apoyo. Además, integrantes como Jimin, RM, J-Hope y Jungkook han externado su deseo por visitar latinoamérica y han hecho uso de su poco conocimiento en español con frases como "hola" o "te amo". Incluso Suga tiene su piropo favorito.

El grupo K-Pop se comunica con ARMY a través de las redes sociales y plataformas como Weverse, además de sus transmisiones en vivo de VLive, aunque no siempre entienden los comentarios de sus fans internacionales, ya que suelen responder en coreano o inglés, pero hay latinas que han tenido suerte de que hayan leído sus comentarios.



En una ocasión, Suga externó su deseo por aprender a hablar en español, aunque una vez demostró que estaba un poco perdido con las frases románticas que suelen utilizarse en latinoamérica, pero tras entender el significado de esta frase se convirtió en su piropo favorito.

ARMY le dedicó un piropo a Suga

Durante una de las transmisiones de Suga, una fan decidió dedicarle una frase muy romántica, pero el rapero de BTS no entiendo su significado en ese momento.



El piropo decía:

"¿No te dolió cuando caíste del cielo?"

El idol coreano tomó la frase de manera literal, ya que dijo que obviamente una caída desde esa altura dolería mucho, incluso lo lastimaría. Sin embargo, ARMY le explicó lo que realmente significaba y parece que se convirtió en su frase favorita. En otra ocasión, le dedicaron el mismo piropo a V y J-Hope, quienes no entendían nada.



Suga, como todo un experto en el idioma español bromeó con ellos y dijo que no podía creer que no supieran de lo que hablaban las fans. El rapero les explicó que es un piropo para llamarlos ángeles.

Esta no es la primera vez que BTS utiliza frases en español para comunicarse con sus fans, en una de sus canciones mencionan a la cultura mexicana. El grupo también tiene su propia frase de amor que le ha dedicado a ARMY, se trata de Borahae de V, que significa te amo.