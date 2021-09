Andrea Meza: Así fue la terrible experiencia de acoso que vivió la Miss Universo

Ser considerada la mujer más bella del mundo conlleva sus ventajas como ser admirada en todo el planeta, así como ser inspiración para muchas niñas; sin embargo, también conlleva sus desventajas como el ser perseguida y acosada.

En entrevista para el programa “Suelta la Sopa”, la Miss Universo, Andrea Meza, confesó haber sido perseguida y acosada por un hombre en el gimnasio al que asistía.

Según narró la reina de belleza, el difícil y aterrador momento lo vivió en una ocasión en la que un caballero decidió abordarla mientras ella abandonaba el lugar donde se ejercitaba para cuidar su figura.

Así, la reina de belleza contó cómo fue que un chico se inscribió al gimnasio en el que ella iba, solo con la intención de estarla viendo desde lejos, incluso un día alrededor de las 9 de la noche cuando el gimnasio ya estaba cerrando, ella va caminando hacia su casa y se percató de que alguien venía tras de ella queriendo acercarse”, relató angustiada Meza.

A pesar de que la situación no pasó a mayores, Andrea manifestó el terror que llegó a tener al sentirse sola y asediada por una persona desconocida. “Era un miedo de no saber qué iba a suceder y no había nadie alrededor”, añadió.

Tras esta angustiante experiencia y otros escenarios de acoso que ha experimentado a lo largo de su vida, es que la joven decidió involucrarse en la campaña ‘Rechazar el acoso callejero también es sana distancia’ desde que fue elegida como Mexicana Universal, pues desea apoyar a otras mujeres que son víctimas de cualquier tipo de acoso.

