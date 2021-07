Diputada exhibe a Andrea Meza: "Mi hermano es cirujano de Miss Universo"; ¿podría perder la corona?

Andrea Meza, quien hace dos meses se coronó como Miss Universo, se encuentra en una nueva polémica involuntaria. En esta ocasión, una diputada aseguró que su hermano es el cirujano plástico de la modelo mexicana de 26 años. ¿Podrían quitarle la corona por eso?

A través de su cuenta de Facebook, Rocío Reza, Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) de Chihuahua, compartió una fotografía en la que aparece Andrea Meza junto a su hermano Rodrigo Reza, quien según la diputada, es el cirujano de la ganadora del certamen de belleza.

Andrea Meza. Foto: Especial

Nota relacionada: Andrea Meza es exhibida por su novio; Ryan Antonio comparte VIDEO de la Miss Universo cantando y sus fans enloquecen

"Les comparto que mi hermano es el cirujano de Miss Universo, Andrea Meza, quien orgullosamente nos representa como chihuahuense ante el mundo con su belleza. Felicidades, Dr. Rogelio Reza, sé de tu profesionalismo", escribió en una publicación, la cual ya fue borrada.

Rocío Reza en Facebook. Foto: Especial

A pesar de que el post ya no está disponible en la red social, la fotografía difundida por el supuesto cirujano de Andrea Meza sí se puede ver. "Qué gusto me dio saludar a Andrea. Sigue siendo tan sencilla y auténtica como cuando la conocí", escribió Rogelio Reza en su cuenta de Facebook.

La polémica radica en que hay ciertas normas que el concurso de belleza no permite, como no estar casada ni realizarse intervenciones quirúrgicas. Esto último con el fin de que la competencia sea justa. Hasta el momento, Andrea Meza no ha dado declaraciones al respecto.