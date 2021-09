Este rudo actor casi le roba a Michael Keaton su papel como el Batman de Tim Burton

Han pasado ya, 32 años del estreno de Batman (1989), de Tim Burton. Una década de ensueño para la industria del cine, llegaba a su fin.

Pero este no iba a marcharse sin antes abrir paso al considerado punto de partida moderno del género de superhéroes en el cine con esta aclamada historia de Tim Burton protagonizada por Michael Keaton, este último se encuentra celebrando 70 años en este plano terrenal

Y es que tuvieron que pasar once años desde el último gran estreno de una película de superhéroes, Superman (1978) de Richard Donner, para que a las salas de cine llegara una nueva adaptación superheróica a la altura.

Desde Michael Keaton, hemos visto a tres actores más portar la capa del héroe nocturno. Christian Bale, Ben Affleck y, próximamente, Robert Pattinson.

Otro Batman

Si bien ahora no podemos imaginar a otro actor ocupar el lugar de Keaton en Batman de 1989 dirigida por Tim Burton, es importante mencionar que otro actor estuvo a punto de darle vida al hombre murciélago.

Antes de ofrecer el papel de Batman a Michael Keaton, Warner Bros Pictures, le ofreció el papel a Mel Gibson.

Sin embargo, el protagonista de "Corazón Valiente" rechazó el papel, pues en aquella época, estaba rodando la secuela de Arma Mortal.

Los fanáticos del actor estaban encantados con la idea de que Mel Gibson pudiera interpretar al superhéroe nocturno que, cuando el estudió dio el papel a Keaton, la cosa se fue de las manos y a las oficinas de Warner llegaron cerca de 50 mil cartas protestando por la elección.

Pese al descontento de la fanaticada de Gibson, Michael Keaton se puso la mascara de Batman, pero, en aquel momento, tanto el creador del personaje en los cómics, Bob Kane, como el productor de la película, Michael E. Uslan, llegaron a considerar la opción de despedirlo.

Keaton y Burton rompieron récord de taquilla

Batman, llegó a los cines a mediados de 1989 y logró una asombrosa recaudación de 43.6 millones de dólares en su primer fin de semana, destrozando absolutamente el récord establecido por Cazafantasmas 2, apenas siete días antes (29,4 millones de dólares).

La trayectoria de la película de Tim Burton acabó con un total de más de 400 millones de dólares, cosechando un éxito nacional de 252 millones e internacional de 160.

The Flash

A 32 años del estreno del Batman interpretado por Michael Keaton, volverá a vestir la capa y a conducir el batimóvil luego de más de tres décadas.

El personaje volverá para la película de The Flash, la cual verá como Barry Allen (Ezra Miller) viajará en el tiempo para evitar es asesinato de su madre. El evitar este evento, llegará con terribles consecuencias para la línea del tiempo.

La película presentará elementos de la aclamada historia vista en los comics, “Flashpoint”. Esto servirá para explicar por qué Flash se encontrará con diferentes versiones de sus amigos y conocidos superhéroes.

Para sumarle más hype al filme, Michael Keaton rompió el silencio y habló sobre su regreso como el enmascarado de Gotham. El sitio Collider entrevistó a Keaton, quien describió que volver a ser Batman se sintió como algo “irónicamente fácil” y que al mismo tiempo se sintió “muy emocionado” por haberlo hecho.

“Fue una sensación extraña e irónicamente fácil. Un poco emocional. Solo una ráfaga de recuerdos. Sin revelar nada, lo cual no puedo, básicamente la primera toma, no de toda la película, pero digamos la introducción (de Batman), es tan buena que cuando caminamos y comenzamos a hablar sobre un par de tomas y los ángulos, dije ‘Esto es grande. Esto es genial'. Ni siquiera me refiero a mí, solo las imágenes son geniales. Todo eso me recuerda, hasta cierto punto, a Tim Burton", reveló Michael.

Cuando se supo sobre esta historia comenzaron a volar los rumores de que el Batman interpretado por Keaton volvería. Poco después esto se confirmó y gracias a las filtraciones directas del set, se supo que el actor ya formaba parte del elenco de este ambicioso filme.

EFVE