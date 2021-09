"Se está asentando un precedente": Gabriel Soto sigue la batalla legal contra TVNotas

El actor Gabriel Soto interpuso una segunda demanda por el uso de su imagen, en esta ocasión fue en contra de Notmusa, particularmente es contra la revista TVNotas.

Al salir de los juzgados, el actor dijo que el objetivo es poner límite al respeto que hay de los medios de comunicación y “nosotros como actores, en la que no se puede utilizar nuestra imagen sin nuestro consentimiento con fines de lucro y tergiversando, dañando nuestra intimidad, nuestra dignidad, nuestra imagen con ese tipo de publicaciones. Se está asentando un precedente gracias a mi abogado”.

Asimismo, precisó que su nombre está registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde que inició su carrera. En el documento se indica que la fecha de concesión del registro data del 2005 y vence en 2024, mientras que se indica que se comenzó a utilizar en 1996.

En el primer caso, dijo, se dictó el fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia y fue a favor del actor, “ese preámbulo esta segunda demanda se va rápido”. Por lo que ha hecho un llamado al resto de los actores para sumarse en su lucha contra ciertos medios de comunicación.

“A muchos nos han dañado realmente nuestra vida, o sea, no se dan cuenta el daño realmente que pueden llegar a causar desde hace 5 años que yo empecé con todo esto, trajo una ola de problemas que ya ni para qué entrar en detalles y también el daño psicológico que causan no solamente a nuestra persona, familia, mis hijas, todo eso a veces no se dan cuenta y simplemente por vender utilizan titulares amarillistas, información que ni siquiera es cierta, sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede llegar a tener”.