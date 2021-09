Capi Pérez, ¿es fan de BTS? Se alista para bailar al ritmo de "Permission to Dance"

La agrupación surcoreana BTS se ha convertido en un fenómeno musical en todo el mundo. A pesar de haberse conformado en el 2010, no ha sido hasta los últimos años que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook han alcanzado el reconocimiento que tanto anhelaban. Además de escribir y producir gran parte de su material discográfico, los siete integrantes de la banda también han sido aplaudidos por incorporar diferentes géneros en su propuesta.

La historia del grupo de manera formal se remonta a 2013, cuando debutaron con el álbum 2 Cool 4 Skool. A partir de entonces, sus lanzamientos musicales han continuado en los primeros lugares de las listas de éxitos. Luego de vender su primer millón de copias en Corea del Sur, BTS entró al mercado de música global, rompiendo varios récords de ventas a partir de 2017. Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran nominaciones a los premios Grammy y su aparición en la revista Billboard.

BTS es una banda de música originaria de Corea del Sur. Foto: Instagram @bts.world.official

Un nuevo integrante del ARMY

Al tener tanta presencia a nivel internacional, no es de sorprenderse que BTS cuente con un grupo de personas fanáticas en cada rincón, especialmente después de haber sido nombrados como "Líderes de la nueva generación" por la revista Time. En México, por poner un ejemplo los miembros del ARMY (como se hace llamar su club de fans) son quienes se encargan de colocar sus nuevos lanzamientos, sus nombres o algún acontecimiento relacionado con ellos en tendencia.

Sin embargo, parece que la fiebre provocada por el grupo de música surcoreano ha escalado a otros niveles, situación que fue demostrada por Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "el Capi Pérez", un presentador de televisión y comediante mexicano. Fue este 29 de septiembre cuando el creador de "La Resolana", uno de los programas más exitosos de TV Azteca, decidió compartir su opinión respecto a las peticiones del público relacionadas con BTS.

¿Qué dijo al respecto?

A través de su cuenta de TikTok, Carlos Pérez recibió un comentario por parte de la usuaria @jknam18, en donde le solicita publicar un video bailando "Permisson to dance" de BTS. Ante esto, el comediante realizó una respuesta llena del humor que lo caracteriza. El Capi, con una cara que reflejaba algo de duda, aseguró que él era un señor de 34 años, semialcohólico, situación que no lo ha permitido mantener un buen estado físico. Además, aseguró que no es bueno para bailar.

Sin embargo, con el ánimo de complacer a sus fans, Capi respondió que hará el baile solicitado, con tal de darle gusto a sus casi 5 millones de seguidores en TikTok. Ante la noticia, muchas personas pertenecientes al ARMY comenzaron a solicitar no solo la coreografía de la canción, sino también una interpretación por parte del conductor, quien ha demostrado su talento musical en repetidas ocasiones.