BTS y Coldplay lanzarán video oficial de My Universe, ¿a qué hora se estrena en tu país?

BTS y Coldplay aún no terminan de sorprender a sus fans. Luego de estrenar la canción, todo apunta a que podrían liderar el chart Billboard gracias a las ventas de "My Universe". Además, aún falta el lanzamiento del video oficial que se estrenará hoy antes de la media noche.



Tras una larga espera y varios rumores, ambos artistas podrían haber lanzado la colaboración del año, no solo por su gran talento musical, sino por su mensaje lleno de esperanza y amor.



BTS ha logrado romper las barreras del idioma y el estereotipo musical coreano. Chris Martin se desvivió en elogios para los miembros de la banda K-Pop y calificaron "My Universe" como una canción hecha especialmente para Bangtan. Checa los horarios oficiales para no perderte el estreno del video oficial.

Estreno video oficial de My Universe, horarios

El jueves pasado, BTS y Coldplay lanzaron el video lyric de "My Universe", en días posteriores también revelaron un mini documental que muestra el detrás de cámaras del proceso de grabación. Chris Martin viajó hasta Corea del Sur para reunirse con los idols coreanos.



ARMY compartió en redes sociales los mejores momentos de su tiempo juntos, ya que el líder de Coldplay elogió la voz de alguno de los integrantes como Jungkook y V. También lograron romper sus primeros récords durante tras 24 horas de su estreno, y aunque es muy temprano, cabe la posibilidad de que la canción sea nominada al GRAMMY 2022, ya que el periodo de registro es hasta el 30 de septiembre.



Antes de la medianoche de hoy, se lanzará el MV de My Universe, se desconoce si será un video animado o si saldrán tomas de ambas bandas por separado. El arte del video ya se compartió en las redes oficiales de Coldplay, donde BTS está rodeado de un mundo futurista y el título aparece en el idioma que fue inventado por la banda de rock.

Horarios My Universe

Miércoles 29 de septiembre

10:00 PM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras

11:00 PM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

Jueves 30 de septiembre



12:00 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

01:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

06:00 AM España

