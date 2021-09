My Universe de BTS y Coldplay rompe sus primeros récords, es la colaboración del año

¡BTS y Coldplay juntos! Tras una larga espera y rumores, por fin ARMY pudo escuchar la colaboración entre ambas bandas. "My Universe" es una canción que combina el inglés y el coreano, con el toque característico de Chris Martin.



Muchos fueron los rumores antes de que se hiciera realidad una de los lanzamientos más esperados del año, además, se cree que pueden aparecer en el video oficial. BTS podría romper récords de ventas con el CD Single de "My Universe" que se lanzará en conmemoración de este proyecto.

El grupo coreano y Coldplay no solo comparten el amor por la música, sino que comparten algunas de las marcas mundiales más increíbles. En YouTube, ambos son los únicos artistas en tener 5 videos con 900 millones de vistas, los idols superaron a Chris y compañía con un sexto video.



Con My Universe, registraron nuevos récords en su carrera a tan solo medio día de haber sido estrenada "My Universe", estas son las cifras que ya alcanzaron.

ColdplayXBTS rompe varios récords

BTS sigue sorprendiendo y logró colaborar con una de las bandas de rock más populares de la música. Coldplay calificó "My Universe" como una canción de amor hecha especialmente para el grupo K-Pop, además, V deseaba anteriormente poder trabajar con ellos y se hizo realidad.



Antes de la medianoche de este jueves, se estrenó la colaboración que al momento ya registra 12 millones de reproducciones en YouTube y 2.5 millones de likes con el video lyric, se podría convertir en el clip con la letra más visto en 24 horas en YouTube. Se espera que muy pronto se lance un MV oficial.

Por si fuera poco, BTS y Coldplay lideran la lista de ventas en iTunes en 90 países. "My Universe" debutó en el #14 del chart Melon, el más importante de Corea del Sur y el que registra los oyentes en general del país. Es muy difícil entrar en dicha lista, ya que contrario a lo que se piensa, el K-Pop no predomina en la nación, sino el trot, un género nacional.

ARMY espera que también alcancen el #1 de la lista Billboard, por lo que esta semana será primordial para la reproducción de la canción en las diferentes plataformas.

Existe la posibilidad de que puedan ser elegibles para el GRAMMY, ya que la fecha límite para la edición 2022 será hasta el 30 de septiembre.