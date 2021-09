Disney eligió a El Piporro para un doblaje y después lo censuró por ésta razón

Eulalio González ‘El Piporro’ tuvo una larga trayectoria en el cine mexicano. El artista comenzó como actor desde la época de oro y se mantuvo vigente hasta la década de los años 90. Además, no sólo trabajó en la pantalla grande, también hizo algunos papeles en las telenovelas mexicanas.

El rey del taconazo tenía una amplia gama de habilidades, entre ellas una proyección de la voz que los llevó a ser locutor de radio y después le dio la oportunidad de participar en una producción de uno los personajes más importantes creado por Walt Disney: Goofy, el mejor amigo de Mickey Mouse.

El actor trabajó en doblaje en español del cortometraje ‘For Whom the Bulls Toil’ de 1953. Sin embargo, nadie pudo disfrutar de su participación en dicho proyecto debido a que fue censurado en toda Latinoamérica. De esta forma El Piporro no pudo formar parte de los íconos del cine que prestaron su voz a personajes de Disney, como Germán Valdés ‘Tin Tan’ o Luis Manuel Pelayo.

Eulalio González ‘El Piporro’ fue una leyenda de la época de oro del cine mexicano Foto: Especial

¿Por qué censuraron al Piporro?

Eulalio González Ramírez fue elegido para interpretar al narrador en el cortometraje For Whom the Bulls Toil, una historia que se centraba Tribilín (como también se le conoció a Goofy) y en su aventura por México.

Al principio de la trama el personaje principal se enfrenta a un toro del cual logra huir, sin embargo, es confundido con un gran matador, lo que desata una divertida aventura en donde Goofy no sólo tiene que escapar de los animales gigantes, también de los aficionados que quieren verlo en acción.

Aunque la primicia no parece ofensiva, el corto causó polémica en la época, ya que varias personas argumentaron que estaba llena de estereotipos sobre los mexicanos. Por esta razón, la compañía de animación decidió censurarla en Latinoamérica, así que pocos pudieron escuchar el trabajo de El Piporro en Disney.

For Whom the Bulls Toil fue censurada por representar a los mexicanos con esterotípos Foto: Especial

De acuerdo a los registros, el audiovisual presentaba a los mexicanos con atuendos y morfología estereotípica, hasta el acento de los personajes era de alguien de provincia. Entre otros ejemplos dentro de la animación se encontraba un diario que se llamaba Daily Taco y un zepelín que llevaba el nombre de Tamal.

El cortometraje de For Whom the Bulls Toil no fue lanzado en Latinoamérica, porque consideraron que las bromas podían considerarse ofensivas, por lo que la versión en español con la voz de Eulalio González "Piporro" se encuentra perdida.

Aquí el corto original: