Ale Capetillo revela cómo fue su regreso a la universidad | VIDEO

Ale Capetillo, quien trabaja en una empresa de moda en Madrid, compartió un video en sus redes sociales en el que revela cómo han sido sus días tras su regreso a la universidad y las razones de por qué decidió retomar sus estudios universitarios hasta ahora después de tenerlos que suspender precisamente por su actividades laborales en España.

La influencer también comentó a sus seguidores todas las actividades que realiza durante el día, las cuales la tiene muy agotada y el accidente que sufrió su perrito de la raza cocker spaniel llamado Bobby, que se ha vuelto el protagonista de muchas de sus historias en su cuenta de instagram debido a sus travesuras.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tuvo que suspender sus estudios universitarios en Negocios Internacionales luego de que le ofrecieran trabajar en una empresa del ramo textil española; sin embargo, no pudo hacer la trasferencia de estudios a una institución en Madrid, por ello fue que hasta el pasado 23 de septiembre y después de una serie de trámites, la youtuber pudo volver a las aulas.

"Tuve que dejar la universidad estos seis meses que me vine a trabajar aquí porque fue muy brusco el cambio, el venirme, no me dio tiempo de hacer transfer en una universidad aquí. Para mí es muy importante terminar mi carrera y en estos seis meses que estuve trabajando estuve aplicando a universidades", explicó.