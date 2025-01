Inmuebles recuperados en el Mega Operativo Nuevo Nayarit serán destinados a actividades productivas para los nayaritas

El gobierno del estado presentó la actualización de datos del Mega Operativo Nuevo Nayarit, que ha sido posible a través de la mediación y la conciliación, acuerdos reparatorios o resoluciones judiciales, logrando recuperación de 530 lotes con una dimensión de 592.893 metros cuadrados que se ven reflejados en 25 millones de pesos.

En entrevista exclusiva para Heraldo Radio Tepic con Shío López, Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del gobierno de Nayarit explicó sin tecnicismos y de manera fácil en que ha consistido este procedimiento que inició hace dos años con una estrategia integral mediante juicios administrativos, civiles y mercantiles para la recuperación de inmuebles en localidades como Guayabitos, Bucerías Flamingos, Nuevo Nayarit, entre otros.

“Quiero destacar que estos inmuebles forman parte del estado, y cuando me referí en la conferencia de prensa de ayer puntualizando que es patrimonio de todos los nayaritas, quiero decir que no es no se le puede dar un uso y un disfrute privado a lo que es público, esos patrimonios del estado que se han recuperado tienen un fin específico que es crear un desarrollo de infraestructura habitacional, infraestructura hotelera, para la detonación del turismo”, señaló el abogado.