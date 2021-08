Así es como Ale Capetillo vivió la experiencia más DOLOROSA de su vida

Una de las influencers que más ha dado de qué hablar en los últimos días en redes sociales es Ale Capetillo, primero al revelar que se había sentido muy triste al tener que separarse de sus amigas que la visitaron en Madrid, y después porque decidió realizar una visita sorpresa a sus padres y amigos de México.

Además, hace unas horas, a través de su canal de YouTube, decidió contar a sus seguidores cuál ha sido una de las experiencias más dolorosas que ha vivido a lo largo de sus 22 años.

Resulta que a su llegada a México, la hija de uno de las parejas más sólidas de los espectáculos, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, comenzó a sentir un intenso dolor de muela, y tras revisarse, se dio cuenta que le estaba creciendo la del juicio, por lo que decidió someterse a un tratamiento odontológico.

"Es el dolor más agudo que he sentido en toda mi vida y yo no exagero con dolores, o sea de verdad, no podía hablar, tenía recién operada la herida (...) de la nada me acuesto y empiezo a sentir palpitaciones y de la nada era un dolor agudo, escalo del cero al 100 de un segundo a otro", describió.