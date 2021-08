Ale Capetillo: Así fue su CAÓTICA y sorpresiva llegada a México

Ale Capetillo regresó a México hace un par de días; sin embargo, no había dado a conocer los pormenores de su viaje ni cómo sorprendió a su familia y amistades con su llegada.

Fue hasta este 7 de agosto que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió a través de su canal de YouTube un video en el que detalla todo lo que vivió previo a su llegada, desde el estrés y el temor de que no le permitieran viajar con Bobby, su cachorro de la raza cocker spaniel, el accidente que sufrió este al intentar salirse de su maleta, hasta los ataques de ansiedad que experimentó, ya que nadie cercano a ella, excepto su hermano, sabía que después de siete meses de estar en Madrid, regresaría a su país de origen.

La joven youtuber estará por un tiempo en su tierra natal y regresará a Madrid a continuar con su proyecto; sin embargo, no ha dejado de compartir muchas de las experiencias que ha tenido, como la extracción de las muelas del juicio y los lugares que ha visitado para disfrutar de sus seres queridos.

En una de las imágenes más recientes del Centro Histórico de la Ciudad de México que publicó en su cuenta de Instagram, Ale Capetillo escribió: "Nada como el folclor mexicano ?? Tener a México tan lejos por tanto tiempo me ha hecho apreciarlo muchísimo más. La gente, el ruido, los colores, la vibra… cosas que antes tomaba por seguro y ya no les ponía atención hoy me hacen estar orgullosa de ser mexicana pero igual hacen que el regresarme sea más difícil esta vez."

Incluso algunos de sus fans le cuestionaron que haya subido a YouTube un video tan corto para contar cómo fue su llegada a tierra azteca.

Asimismo, compartió diversos videos en los que se puede aprecia la nueva decoración del Zócalo capitalino para conmemorar los 500 años de resistencia indígena de México-Tenochtitlan, los cuales generaron diversas reacciones de los internautas.

"Como México no hay dos!! Hace mucho, desde la pandemia, que no recorro las calles del centro histórico, espero pronto hacerlo. Que bueno que te has dado éste tiempo para venir a disfrutar de tu país", "Estas muy jovencita para estar lejos de tus padres Mexico sin duda tiene todo para que logres tus sueños talvez en el futuro lo puedas intentar disfruta lo que la vida te esta dando en este momento a tu abuelita que esta delicada de salud a tus hermanitos en fin a toda tú familia que te da todo ese amor".

Además, sorprendió a sus seguidores con una pijama diseñada por ella en color beige; sin embargo, en sus historias de instagram explicó que se trata de un conjunto que diseñó para usar como pants, pijama o como deseen.