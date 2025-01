Entre lágrimas, Lizbeth Rodríguez confirma su embarazo: “Tenía mucho miedo, la gente es malvibrosa”

Tras semanas de rumores, Lizbeth Rodríguez confirmó que espera a su segundo bebé en un video donde rompe en llanto al revelar que había mantenido oculto su embarazo debido al temor que sentía por el sufrimiento de haber enfrentando una pérdida antes de volver a concebir. Además, expresó sentir miedo por las críticas que recibiría en redes sociales como ha ocurrido en otras ocasiones y el impacto que tendría en ella ante los cambios en su vida.

Recientemente se difundieron en redes sociales imágenes en las que se veía a la llamada “Chica Badabun” con su pancita de embarazo, pero todo como una especulación debido a que no había dado declaraciones al respecto. También se hicieron más fuertes los rumores de que había llegado al altar en secreto, algo que ella confirmó en un reciente video difundido en su cuenta de Facebook.

Ya no puedo ocultarlo... ud83dude13 Con lu00e1grimas en los ojos me abro a ustedes con esta increu00edble noticia que me llena de alegru00eda. ud83eudd79ud83dudc96 Posted by Lizbeth Rodriguez on Thursday, January 16, 2025

Lizbeth Rodríguez confirma su embarazo

La influencer relató que decidió tomarse un descanso alejada de las redes sociales para estar junto a su familia y su hijo, tiempo durante el que se casó y enteró de su embarazo. Relató que se fue de luna de miel acompañada de su pequeño debido a que a su esposo le dio influenza y ya tenían todo el viaje pagado.

“Voy al doctor con todo el miedo, con toda la angustia, con toda la preocupación, encomendada a mis santos, a mis ángeles… ¡a todo el mundo! Y me entero que estoy embarazada. Fue una cosa que no sé cómo pasó, si ustedes están sorprendidos de esto yo estoy más sorprendida. Así es, amigos, estoy embarazada, hay un bebé, una vida formándose (…) A mí no me hacía sentido, no lo podía creer, entonces, todo estaba como que dando vueltas en mi cabeza”, relató la influencer.

Rodríguez añadió que durante mucho tiempo había intentado convertirse en madre por segunda vez, pero sufrió un aborto: “Después de eso intenté tener más bebés y no lo conseguí (…) Todo fue muy rápido, todo fue tan rápido. Me casé y ya estaba embarazada y no lo sabía, vivía una vida loca, extrema, cosas extremas corporales”.

Entre lágrimas, Lizbeth Rodríguez confirma su embarazo. Foto: Captura de pantalla FB LizbethRodriguezOficial

¿Quién es el esposo de Lizbeth Rodríguez?

En agosto de 2024, la youtuber y conductora del segmento “Infieles” compartió una fotografía en sus redes sociales en la que muestra el momento en el que su novio le pide matrimonio durante un paseo en una trajinera en Xochimilco. Aunque es poco lo que se sabe sobre su pareja, pues no ha revelado información sobre su identidad y mantiene los detalles de su relación alejados de los reflectores.

Sobre sus planes y regreso a redes sociales, Lizbeth Rodríguez dejó claro que por el momento se mantiene enfocada en sus hijos y su familia: “Toda mi mente, toda mi energía, está concentrada en esta vida que estoy haciendo, obviamente en mi hijo porque cuando ya eres mamá tienes que darles mucho más amor porque ellos pueden sentir cambios (…) Me siento muy tranquila de que ustedes ya sepan y poder hablar de esto libremente”.

Sigue leyendo:

Familia de Pepe Aguilar reacciona a la "infidelidad" de Nodal a Ángela Aguilar con tiktoker: "no todo lo viral es real"

Tiktoker asegura estar embarazada de Christian Nodal; manda mensaje a Pepe Aguilar