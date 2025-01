Juan Bertheau y Cristina Dacosta anuncian la pérdida de su bebé: "Gracias por llenarnos de tanta ilusión"

Juan Bertheau y Cristina Dacosta compartieron a través de redes sociales la difícil noticia sobre la pérdida de su bebé. Los influencers publicaron una serie de postales del ultrasonido y su familia, así como un desgarrador mensaje con el que hicieron público lo ocurrido y despidieron a su bebé.

En diciembre pasado cuando la pareja compartió un tierno video sobre la petición que su hijo Romeo le hizo a Santa Claus para Navidad: un hermanito. Fue así como decidieron dar la noticia, pues entre los regalos para su primogénito había uno que destacó al tratarse de un pequeño traje rojo que anunciaba la llegada de un nuevo integrante a su familia para 2025.

A tan sólo unas semanas de haber hecho el anunció de su embarazo, Cristina Dacosta compartió con sus seguidores la noticia sobre la pérdida de su bebé. La youtuber compartió una fotografía del ultrasonido acompañado de un pequeño oso de jueguete y otra en la que se pueden ver las manos de su esposo, Juan Bertheau y su hijo, Romeo, mientras las unen.

Aunque han mencionado en más de una ocasión la manera en la que se conocieron, Juan Bertheau detalló en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube que todo comenzó cuando se conocieron en el Centro de Educación Artística (CEA), donde ambos estudiaban actuación con el sueño de convertirse en celebridades. Recordó que la primera vez que le pidió ser su novia ella lo rechazó, aunque ya había algo más que una amistad entre ellos él estaba dispuesto a conquistarla y no se detuvo.

“Estamos en eso, como que sí y que no. La primera vez que le llegué, me dijo que no, pero ya estábamos juntos, ya dormíamos más de 3 días a la semana juntos. Me dijo que no porque teníamos un examen como superimportante en la carrera y yo pensé en declararme antes de”, relató el youtuber para añadir que finalmente obtuvo el sí cuando la recibió en el aeropuerto luego de un viaje a España para visitar a su familia.