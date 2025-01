Muere la DJ australiana Courtney Mills tras caer de un balcón durante sus vacaciones en Bali

La DJ australiana Courtney Mills falleció a los 37 años de edad en un accidente ocurrido durante sus vacaciones en Bali. De acuerdo con lo informado por su hermana, Kiani Mills, la también modelo fue llevada de emergencia a un hospital con heridas graves tras caer del balcón del hotel en el que se hospedaba. La familia ha pedido ayuda a sus seguidores para poder cubrir los costos de repatriación y realizar un evento en su honor.

"Esta ha sido de lejos la pérdida y el corazón roto más difícil e inesperado que hemos tenido que navegar con cada paso desconocido, enfrentando obstáculos y desafíos, estando en un país extranjero y tratando de no derrumbarse. Haríamos cualquier cosa para tenerte de vuelta en la corte y marcar todo esto como una horrible pesadilla. Se siente tan surrealista y tan increíble, realmente no hay palabras que puedan explicar o describir la pérdida de un ser querido", escribió la hermana de Courtney Mills en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el Daily Mail, Courtney Mills estaba con sus mascotas en el hotel en el que se hospedaba cuando cayó del balcón de su habitación. Todo ocurrió la madrugada del 10 de enero y fue encontrada por una persona conocida a la que su hermana llamó "Ángel Widy”, quien la llevó de emergencia a un hospital, donde fue sometida a múltiples cirugías debido a la gravedad de sus heridas.

Aunque permaneció con respiración asistida, finalmente no su cuerpo no resistió y falleció el 12 de enero cerca de las 6:30 de la mañana, informó su hermana en redes sociales al hablar sobre el accidente de Courtney: "El hermoso corazón de Courtney no fue lo suficientemente fuerte como para continuar. El personal y los cirujanos hicieron todo lo que pudieron (...) Estamos muy agradecidos a todos ellos y su inquebrantable cuidado por la corte mientras ella estaba en el hospital".

ABC News retomó lo informado por el jefe de la policía de Kuta, Agus Diwayanto Dwiputra, sobre la muerte de la DJ australiana en donde señala que personal de hotel “dijo que Courtney Mills había estado bebiendo” antes del incidente. Además, indicaron que los trabajadores la llevaron a su habitación cerca de la medianoche y “la encontraron aproximadamente una hora después tirada al borde de la piscina”.

Familia pide ayuda para cubrir los costos de repatriación

La hermana de Courtney dio a conocer que los restos de la DJ serían cremados en Bali, lugar que consideraba su segundo hogar. Sin embargo, se creó una petición en el sitio web GoFundMe en la que piden ayuda a los seguidores de la modelo para recaudar el dinero que les ayude a cubrir los costos de repatriación, así como el evento que se realizará en su honor.

“Deseamos honrarla y dejar una parte de ella aquí. Para aquellos que deseen ser parte de esta ceremonia en línea el miércoles 15 de enero a las 4pm hora de Melbourne, les invitamos a acercarse. Luego volveremos a casa con sus cenizas, para celebrar su vida, al estilo Courtney, en Melbourne. Detalles por venir. Gracias a todos por llamadas, textos, ofertas de apoyo y amor durante este tiempo. Ha sido increíblemente desafiante y desgarrador”, se lee en el mensaje compartido por su hermana.

