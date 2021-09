Protagonista de WandaVision será la diva Joan Rivers en una nueva serie biográfica

Joan Rivers 'volverá a la vida' siete años después de su muerte. La polémica comediante, presentadora, actriz y productora estadounidense, quien falleciera en 2014 a los 81 años, recibirá un merecido homenaje y tendrá su propia serie biográfica por el canal de televisión Showtime.

Esta producción limitada se llamará The Comeback Girl y se situará justo después de la cancelación de The Late Show, justo cuando se suicidó el esposo de Rivers, Edgar Rosenberg, quien además era el productor del programa. La historia obviamente abordará cómo es que la diva de la comedia sobrellevó ese devastador episodio de su vida.

Además, relatará la forma en que Joan Rivers canalizó todo su dolor para salir del abismo profesional en que se encontraba para luego renacer en el medio y convertirse en un ícono gracias a sus participaciones en The Tonight Show, The Late Show y obviamente, Fashion Police.

Foto: @Joan_Rivers

La famosa presentadora y comediante falleció a los 81 años el 4 de septiembre de 2014 en un hospital de Manhattan, pues durante una cirugía de garganta sufrió complicaciones, tuvo un paro cardiaco y su cerebro dejó de recibir oxígeno.

En el funeral de la actriz estuvieron importantes figuras como Hugh Jackman, quien cantó en el evento; además de Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg y Donald Trump; y una semana después, todos los teatros de Broadway le rindieron tributo apagando sus marquesinas durante un minuto.

Lo que sabemos de su serie

The Comeback Girl será dirigida y posiblemente escrita por Greg Berlanti, a quien conocemos por exitosas series como Riverdale, The Flash y Arrow, mientras que la producción correra a cargo de la actriz Kathryn Hahn, a quien vimos como Agnes/Agatha Harkness en la serie de Disny Plus WandaVision.

De hecho, la poderosa bruja será quien dé vida a Joan Rivers, informó el New York Post. A la actriz, además de haberla visto recientemente en la serie de Marvel Studios, también la conocemos por películas como Cómo perder a un hombre en 19 días, la serie Parks and Recreation, y además ha prestado su voz en las últimas dos cintas de Hotel Transilvania y en la película Spider-Man: Into the Spider-Verse, como Liv Octopus.

Foto: Disney

De acuerdo con Collider, la serie biográfica de Joan Rivers ya está oficialmente confirmada, pero aún no hay una fecha de lanzamiento.