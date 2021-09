Noelia revela que fue agredida por Ninel Conde; intentó tirarla de un escenario

A Ninel Conde le llueve sobre mojado y es que tras la polémica de su pareja Larry Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia, Noelia recordó un mal momento que pasó junto al “bombón asesino” cuando la agredió durante un show en vivo.

En entrevista con Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, la modelo relató lo mal que la pasó con Ninel Conde durante un reality show en el que coincidieron, pues intentó tirarla del escenario con golpes que decía "no eran intencionales".

Fue durante el rodaje de “El Show de los sueños” en 2008 cuando Ninel Conde habría agredido fisicamente a Noelia, además de que criticó por grabar canciones con gran éxito que ella no compone tachándola de “aprovechada”.

Ninel Conde habría agredido a Noelia. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde hace berrinche

Noelia relató que estaba como invitada en el reality show en ese momento, sin embargo, al enterarse Ninel Conde no acudió a ninguno de los ensayos y habría hecho “berrinches” a toda la producción.

“Ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional”, detalló Noelia.

Añadió que durante el evento le daba codazos empujándola del escenario, aunque por un momento pensó que caería fue su destreza la que la habría salvado de recibir un fuerte golpe provocado por el “Bombón asesino”.

“En el momento que sabía que yo iba a pasar ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter, dime si es una mala intencionada. Ella no es una buena persona y todos lo sabemos”, dijo la modelo.