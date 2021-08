Noelia tomará acciones legales contra medios que filtraron video íntimo hace 14 años: VIDEO

La cantante Noelia al fin se decidió a tomar cartas en el asunto que tantos problemas le trajo la filtración de un video íntimo, donde se le vio con su entonces novio Yamil Gorritz, en el año del 2007. Ahora, 14 años después anunció que tomará cartas legales contra el responsable así como los medios de comunicación a quienes acusó de haberla denigrado.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la puertorriqueña aseguró que no es la misma de antes y que en calidad de empresaria que es ahora buscará que se haga justicia y le pondrá fin a las burlas y críticas que sufrió desde aquel entonces.

"Todo lo que rota alrededor de ese tema lo han utilizado para incomodarme, para denigrarme y devaluarme en cualquier oportunidad profesional que estuviera emprendiendo. No soy la misma de antes. No soy la misma persona a quien silenciaban y se quedaba callada sin recursos para defenderse”, dijo la intérprete de "Tú", "En mi mente estás" y "Clávame tu amor".

En la misma grabación amenazó con que sus futuras acciones serán una "cruzada", pues ya instruyó a su equipo legal para que lleven e los responsables ante la corte.

"Ahora como la empresaria que soy, he instruido a mi equipo legal a que tomen todas las medidas legales y económicas que sean necesarias para sentar un precedente y llevar a corte y a foros públicos esta cruzada en contra de la maldad; a los medios también se les juzga. A penas esto comienza”.

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores?

Contrario a lo que muchos hubieran pensado, las personas que siguen a la cantante la apoyaron de una manera incondicional y le dieron muestra de empatía bajo el HT #elbullyingnoesunjuego. Algunos más pidieron un alto al bullying que se la aplica, pues sólo buscan generar rating, en referencia a algunos medios comunicación.

"Linda que no te quite el sueño siempre estaremos a tu lado somos mas lo que estamos a tu lado", "ya era hora tantos años mofándose de ti , "No más bulling por parte de los medios televisivos, los artistas también son seres humanos que sienten, nada ni nadie es intocable! JUSTICIA!!", fueron algunos de los comentarios que sus fans le hicieron llegar a la artista.