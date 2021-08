Lyn May: Así fue la vez que DESENTERRÓ a su esposo para dormir con él | VIDEO

A pesar de que pasaron ya varias décadas desde que la popularidad de Lyn May se apagó, ella tuvo el genio para que su nombre no quedara en el olvido. Independientemente de las polémicas que generó con sus ocurrencias, siempre conservó su agradable personalidad, jovialidad y escultural figura.

En la década de los 70 y 80 fue todo un éxito en centros nocturnos y el Cine de Ficheras y tras una larga ausencia regresó como la diva que es en proyectos juveniles como la canción "Mr. P.Mosh" de Plastilina Mosh en el año de 1998, "Tao Te Ching" de La China Sonidera en el 2016), "Si tu me quisieras" de la chilena Mon Laferte y "Freak" de la actriz Lorena Herrera en el 2017.

Asimismo, apareció en un documental que recopiló sus experiencias de los años de gloría de las reinas del cabaret: "Reinas de noche", mismo que se encuentra en la plataforma de Netflix. En éste, compartió crédito con otras figuras como Olga Breeskin, Rossy Mendoza y Wanda Seux entre otras inolvidables vedettes.

Lyn May hizo lo inimaginable por amor a su esposo muerto

Dentro de la serie de revelaciones que hizo Liliana Guadalupe Mendiola Mayanes, nombre verdadero de la también cantante, destacó uno que dejó con la boca abierta a todo aquel que la escuchó: desenterró a su esposo tras caer en depresión por su muerte. Se trató de Antonio Chi-Xuo, un restaurantero de origen chino con el que tuvo una relación de 20 años. Cabe destacar que en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo infante mencionó que su matrimonio fue de 25 años.

"Perder a una persona se siente horrible y fue cuando realmente dije yo ‘estoy tocando fondo’, me sentí muy mal. Ya quería ir yo a sacar a mi marido del panteón y tenerlo ahí. Y pues estuve tan mal que sí fui y lo saqué y me lo traje a la casa y dormía con él. Estuve como dos meses durmiendo con él. Yo me tapaba para dormirme y me tapaba. Mi mamá fue la que me empezó a hablar y hablar y hablar y me lo quitó", explicó frente a la cámara con gesto serio en el documental.

Al ser una historia impactante, fue una pregunta obligada por el comunicador, quien recibió la misma respuesta. Sin embargo, le recordó las palabras que entonces la madre de la vedette le dijo cuando tuvo el cuerpo en su casa: "No lo vas a dejar descansar", hecho que provocó que discutieran todos los días porque no lo quería soltar.

"Era mi pareja, yo viví 25 años con él. No lo quería dejar ir. Lo desenterré. Dormía con él. Mi mamá me decía: 'hija no lo dejas descansar, déjalo que se vaya' y me hablaba en todos los idiomas y yo no lo dejé ir hasta que un día me convenció", platicó.

Mencionó que fue con el único que se caso por la Iglesia por todas las leyes porque fue también "un gran hombre".

¿Cuántas veces se casó Lyn May?

En total, Lyn May se casó 7 veces de los que destacan el director de cine Guillermo Calderón de quien dijo deberle todo y que fue el amor de su vida. Además del restaurantero, está su primer marido quien fue un marino, padre de sus dos primeras hijas. Cabe destacar que cada que habla de él, lo recuerda con enojo, pues sufrió violencia intrafamiliar además de que se aprovechó de ella, pues él tenía 40 y ella 14 años cuando se conocieron.

Aunque no ha sido muy abierta en su vida dijo que otro de sus esposos fue un japonés, pero no se ha abierto sobre los otros tres. Esto, porque reveló que "fueron muchos" y ya "son tantos años" que ya pasaron.

"De todos, de todos, el mejor de buena persona, fue Guillermo Calderón. El amor de mi vida. El más espléndido, el más caballero, el señor que me dio mi lugar. Me llevó a conocer todo el mundo. No me dejó un rincón del mundo que no conociera yo. En los barcos, en todo, me llevó. Estuvimos en Europa mucho tiempo. A ese señor le debo yo todo. Me hizo una señora", le platicó a Gustavo Adolfo Infante en entrevista.

Sin duda, la vedette tiene muchas historias impresionantes qué contarle a su público, sin importar que ya sean de otras generaciones.