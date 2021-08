Lyn May se defiende de críticas por supuesto embarazo y arremete contra la prensa | VIDEO

El domingo pasado, Lyn May generó bastante controversia en redes sociales tras hacer un inesperado anuncio en el que no sólo afirmaba que esperaba un bebé de su novio, el cantante Markos D1, sino que tenía tres meses de embarazo.

Sin embargo, desde entonces ha recibido un sinfín de críticas. Por esa razón, la vedette de la época del cine de ficheras en México se defendió de los ataques y mandó un fuerte mensaje contra los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May le dedicó un mensaje a sus 'haters', señalando que no le importan las opiniones negativas hacia su persona. Además, aprovechó para afirmar que le gusta la "carne fresca", haciendo referencia a su prometido Markos D1, quien es 30 años menor que ella.

" ¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie . Simplemente vivimos el hoy y a mí me gusta la carne fresca , Markos D1", escribió la participante de 'Quiero Cantar', del programa matutino 'Venga la Alegría'.

No obstante, ahí no terminó la polémica, pues durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa 'Hoy Día' de Telemundo, la vedette mexicana tomó una actitud molesta por las constantes preguntas sobre su embarazo.

" A mí me vale madres lo que digan . Yo a todos mis compañeros periodistas, reporteros, les trato de dar noticias porque sé cómo está la situación de mier… Yo siempre les estoy dando noticias", dijo a las afueras de una clínica donde se realizó estudios .

"No sé por qué se molestan o me critican y los que me critican les digo que vayan a chin... a su madre. Así, fácil", finalizó.