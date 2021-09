Ninel Conde considera que fuga de Larry Ramos "es como un duelo por la muerte de alguien"

Luego de un tiempo de haber guardado silencio, Ninel Conde salió a hablar sobre la fuga de su esposo Larry Ramos, cuya situación la consideró como un duelo "es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien".

Durante la entrevista concedida al programa “El Colador” de Telemundo, "El bombón asesino" dijo que se siente muy mal, al menos en el aspecto anímico, pero que es algo que ya viene trabajando desde que se presentó la situación.

"Es un tema que no estoy preparada para ahondar, pero a nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana. Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, es un ejemplo terrible, pero no te lo esperas. Es un duelo", detalló la también actriz.

Por otro lado, señaló que para ella no es un problema legal, más bien de corazón, porque hasta el momento nadie la ha interrogado sobre el caso que enfrenta su esposo Larry Ramos, quien se fugó a principios de septiembre.

"A mí nadie me ha venido a buscar, a mí nadie me ha interrogado, no es un problema legal para mí, es un problema del corazón, yo soy una persona que a mí… si me tiene… todavía no entiendo, como dices tú a lo mejor cegado en cierto sentido, pero en mi mundo, yo tengo mi realidad, y esa situación que tu mencionas es ajena a mí, es una situación que inició antes de yo conocer a esta persona", expresó.

La artista de 44 años manifestó que lo más complicado para ella es enfrentarse a todo lo que se dice de su vida sin fundamento.

"A nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana, es un duelo, es una situación muy difícil a nivel personal, que estoy trabajándola, aunado a toda la cantidad de barbaridades que se dicen, se rumoran, que es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza, se sienta alguien en una silla como ésta, a decir tantas barbaridades", mencionó.