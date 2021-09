Lolita Ayala todavía no puede caminar mucho y usa oxígeno; ¿se recuperará la conductora?

Lolita Ayala tuvo una entrevista para el programa "Sale el Sol", donde la presentadora de noticias, quien en 2020 inició su propia marca de productos con su imagen, fue cuestionada por su salud, de la cual se había rumorado que se encontraba muy deteriorada.

La estrella comentó que aún se está recuperando de la cirugía de cadera que le hicieron y además usa oxígeno para poder enfrentarse a la vida y contaminación que hay en la capital del país.

"A veces me pongo unas puntas de oxígeno para oxigenarme un poco porque con la altura se me baja un poco la oxigenación, pero no lo tengo que usar diario ni nada”, dijo.