Bioserie de María Félix: Bárbara Mori quiere encarnar a “La Doña”

La actriz uruguaya naturalizada mexicana se dijo interesada en protagonizar el proyecto que lleve a la pantalla chica la vida personal y profesional de María Félix.

A pesar de que en algunas ocasiones se ha mencionado que Bárbara es una de las actrices consideradas para este proyecto, la artista confesó que por ahora nadie se ha acercado para hacerle una oferta, aunque dejó la puerta abierta para esta posibilidad.

“No ha habido ningún acercamiento, para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico y tan fuerte, y tan entrón, ¡me encantaría!, sería un reto enorme, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento para nada”, dijo Mori en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la ex de Sergio Mayer confesó su deseo de volver pronto a los foros de televisión, aunque mencionó el tipo de grabaciones que le interesa realizar.

“El año que entra a lo mejor hay una serie ahí, no sé todavía. Estoy desarrollando más proyectos como escritora, hay muchas cosas que tengo pendientes y no puedo decir, y también como actriz tengo algunas cositas que estoy cocinando y pronto les daré noticias”, detalló.

Cabe señalar que Bárbara Mori reapareció públicamente este fin de semana durante la alfombra roja de la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde presentó el cortometraje “Más fuerte que el miedo”, dirigido y escrito por ella misma, y producido por su pareja Fernando Rovzar.

Por otra parte, a pesar de revelar con gran orgullo que su hijo Sergio Mayer Mori colaboró musicalmente en este proyecto con un tema, al escuchar las preguntas sobre su relación con Natália Subtil, madre de su nieta, la artista prefirió no decir nada y retirarse del lugar.

Con información de Agencia México.