Lyn May ya piensa en bautizar a sus gemelos; estas famosas serían sus madrinas

En las últimas semanas, la famosa vedette de 68 años, Lyn May, ha causado revuelo en redes sociales tras anunciar que se convertiría en madre, por lo que la noticia causó sorpresa entre sus seguidores pues no es nada común un embarazo a su edad, sin embargo, ella asegura que está en estado de gestación, además, adelantó que espera gemelos y ya está pensando en el bautizó por lo que reveló a qué famosas quiere como madrinas de sus bebés.

Fue en una entrevista ante diversos medios donde la vedette de ascendencia china y su pareja, el cantante y empresario, Markos D1, respondieron a diferentes cuestionamientos sobre su futura paternidad y lo primero que se le cuestionó a Lyn May fue por qué no le ha crecido el vientre, por lo que la vedette señaló que los embarazos “no se le ven” pues los bebés “se le van a las caderas y las nalgas”, por lo que “no se le ve pancita”.

¿Cómo se llamarán los bebés y a qué celebridades quiere como madrinas?

En la misma entrevista, Lyn May reveló que tendrá un niño y una niña, además, adelantó que el varón se llamará “Gustavo Adolfo” en honor al reconocido periodista de espectáculos, mientras que el nombre de la niña aún está en el aire pues pese a que el padre, Markos D1, expresó que le gustaría que su hija se llamara Belinda, como la cantante, Lyn May respondió con un “Belinda no, ni madres”, por lo que aún está a discusión el nombre de la bebé.

Respecto a las famosas que le gustaría que fueran las madrinas de sus bebés aseguró que Cher y Thalía “estarían buenas” para comadres, incluso, se tomó el tiempo para mandarle un mensaje a la hermana de Laura Zapata: “Thalía está buena para madrina o Cher, pero Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces, ¡no te rajes!, quiero que vengas de madrina de mis dos hijos, aquí te quiero de madrina”, fueron las palabras de Lyn May.

Arregla diferencias con Carmen Salinas

Carmen Salinas fue una de las famosas que puso en duda el embarazo de Lyn May, incluso señaló que solo había hecho el anuncio para “jugar con los medios”, por lo que, en respuesta, la vedette calificó como hipócrita a la actriz pues recordó que ella fue la única que le tendió la mano en tiempos difíciles, por lo que considera de mal gusto que dude de su embarazo, por lo que las cosas se pusieron tensas entre ambas, sin embargo, ahora Lyn May se retractó de sus palabras y aseguró que tiene una buena relación con “carmelita”.

“Yo quiero mucho a Carmen, tenemos 30 años de amistad y no ha pasado nada, mis hijos se crearon con sus hijos en sus teatros, ella fue la primera artista famosa que conocí, yo la quiero y la admiro mucho porque es la mejor cómica que hay en México, no hay pleitos ni nada de nada porque hemos vivido cosas muy duras las dos”, aseguró.

Fue a inicios de agosto cuando Lyn May dio a conocer la noticia de su embarazo a través de sus redes sociales y aseguró que tenía tres meses de gestación y desde entonces ha acaparado la atención de distintos medios de comunicación pues pese a las críticas y dudas sobre su condición, la vedette ha asegurado que próximamente se convertirá en madre de gemelos.