Lyn May le hizo una propuesta sexual a Yalitza Aparicio y así fue como le respondió | VIDEO

El mes pasado, Lyn May obtuvo mucha atención mediática tras anunciar que, a sus 68 años, estaba embarazada. Se sabe que a la vedette mexicana le gusta crear polémica con sus declaraciones. Ejemplo de ello fue la vez que le hizo una propuesta sexual a Yalitza Aparicio y ella le respondió.

En el año 2019, la vedette de la época del cine de ficheras en México dijo que le encantaría estar en la intimidad con la actriz y docente de 27 años, quien en ese entonces dio bastante de qué hablar por su papel de Cleo en Roma (2018), de Alfonso Cuarón.

Durante una entrevista con Adela Micha, la periodista le preguntó a Lyn May si alguna vez había estado con una mujer, a lo que respondió: "Todavía no, yo quiero". Al instante, la comunicadora le cuestiona con quién. En ese momento, soltó el nombre de Yalitza Aparicio.

"Pues para probar, antes de morirme tengo que probar de todo. No he pensado. Con la que ganó el Oscar o lo va a ganar, no sé cómo se llama", afirmó la vedette. "¿Con la Yalitza?", se sorprendió Adela. "Ajá, ¿no? Está guapa, está muy bonita, ¿no? ¿Apoco no les gusta?", finalizó.