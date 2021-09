Netflix: El drama coreano MÁS romántico de acción para ver este fin de semana

El fin de semana está aquí y Netflix siempre es la mejor alternativa para ver nuestras películas y series favoritas en nuestro tiempo libre. La plataforma es una de las más utilizadas en México, ya que en su catálogo podemos encontrar una oferta variada en historias de acción, suspenso, romance, dramas coreanos, entre otras.

No se necesita ser fan del fenómeno del K-Pop o las series de Asia para disfrutar de una buena trama, ya que Corea del Sur destaca por la originalidad de sus producciones, por ello, el servicio de streaming se hace con los derechos de los mejores títulos que se han estrenado.



Si eres amante de series al estilo del Agente 007, del género de acción y una buena dosis de romance, esta recomendación es para ti. Este es uno de los dramas adquiridos por Netflix. Esta fue una de la primeras producciones que se grabó con anticipación, a diferencia de los doramas cotidianos que se terminan mientras son transmitidos al mismo tiempo.

El mejor drama de acción en Netflix

Esta serie coreana se lanzó en 2017 y es protagonizada por los actores Park Hae Jin y Park Sung Woong. Actualmente se encuentra disponible en Netflix, una de las plataformas favoritas para las fans de los doramas.



"Man to Man" sigue la vida de Yeo Woon Gwang, una celebridad veterana que necesita la protección de un guardaespaldas, para ello contrata los servicios de Seol Woo, un hombre apuesto y entrenado para misiones especiales. Su aura es misteriosa y posee muchos talentos que lo hacen único.



Sin embargo, el guardaespaldas esconde un secreto: es un agente encubierto de la organización NIS y el trabajo es solo una tapadera para cumplir con sus tareas. Además, se suma algo que no tenía previsto: enamorarse de Cha Do Ha, la manager de su cliente.

El drama combina la comedia, el romance y escenas de acción dignas de Hollywood, además las actuaciones son impecables, pues la química entre los actores es gracias a que ya habían trabajado juntos en otros proyectos. Con Netflix, se estrenó en alrededor de 190 países.

