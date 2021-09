As the God's Will: La película japonesa MÁS perturbadora para ver este fin de semana

Asia se ha convertido en la Hollywood del terror, no por nada se han adaptado historias como "El Aro", "La maldición", "Train to Busan", entre otros. Vive un fin de semana de terror con la recomendación de la película japonesa más perturbadora que no te puedes perder.



Japón, Corea del Sur y Tailandia son algunos de los países que han competido con las mejores series y películas de terror, ya que suelen ser mucho más oscuros, crudos y con escenas sangrientas para aquellos amantes de las películas súper gráficas.



Por ejemplo, este año se estrenó "The Medium", considerada la película más terrorífica del año, pero si no eres tan valiente para verla, te dejamos una recomendación japonesa que te encantará.

La película más perturbadora para ver este fin de semana

"As the God's Will" se estrenó en 2014 basada en el manga de terror "Kamisama no Iu Toori". Siendo fiel a su tradición, la película japonesa muestra el horror con escenas perturbadoras, sangrientas y dignas de una buena historia de suspenso.



También conocida como "Como Dios quiera", sigue la vida de Sun Takahata, un joven estudiante que está aburrido de su vida, pero un día de clases se convierte en el peor para él y sus compañeros cuando son sometidos a un juego mortal, todo comienza cuando la cabeza de su profesor explota en medio del salón.

El culpable de este extraño acontecimiento es un muñeco Daruma, uno de los elementos más tradicionales del país nipón. Sin embargo, contrario a su uso cotidiano, esta cabeza demoníaca comienza una especie de juego donde nadie puede moverse o ser sorprendido a menos que quiera morir.



La escuela también sufre otro sangriento accidente cuando un gato pachinko cobra vida y se transforma en un gigante aterrador. Sun deberá hacer todo lo posible por sobrevivir, ya que a lo largo de la película se enfrentarán a otros juegos tradicionales de Japón, pero en su versión más perturbadora.

