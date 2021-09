Netflix: “Cal” es el nuevo personaje NO BINARIO de Sex Education ¿quién lo interpreta?

Este 17 de septiembre se llevará acabo el estreno de la tercera temporada de la serie Sex Education, un proyecto de Neflix que ha atrapado a espectadores adolescentes y adultos debido a la manera de abordar importantes temas sexuales.

Durante su tercera temporada explorarán nuevos terrenos, así lo anunció Neflix en un comunicado, expresaron que este año se incorporará un estudiante no binario que llevará por nombre “Cal” y que es interpretado por Dua Saleh.

“En la sala de guionistas debatimos sobre qué partes del espectro LGBTQ no habíamos abordado aún en la serie, y el personaje de ‘Cal’ fue una prolongación natural de ese debate”, dio a conocer Laurie Nunn, creadora de la serie a Netflix, además mencionó que la suma de "Cal” aportará una nueva perspectiva a la serie pues para eso trabajaron muy de cerca con asesores no y darle una narrativa auténtica.

Para el papel se eligió a un intérprete no binario, en una plática de la plataforma con Dua Salegh expresó que a pesar de no haber visto la serie, pues pensaba que era exclusivamente para adolescentes se aventuró al casting cuando se le llamó.

“Puedo decir con toda sinceridad que es una de las mejores series que he visto en mi vida. Sex Education contiene un trabajo muy concienzudo, estimulante, divertido y lúdico. Me presenté al casting para el papel de 'Cal' y envié una cinta (... ) Cuando me enteré de que había conseguido el papel, me dio un patatús, como es natural. Me ha cambiado la vida y ha supuesto todo un reto. Es mi primer gran papel. Me dedico a la música, y ya hacía música mucho antes de actuar. He aprendido mucho con esta experiencia, y solo quiero agradecérselo”, explicó.

El personaje según Dua Salegh