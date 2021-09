Diana Bracho prefiere nuevas historias y no vivir de personajes del pasado

Con 76 años de edad y 72 de carrera, Diana Bracho no se estanca en los éxitos del pasado, prefiere avanzar y seguir buscando historias frescas y modernas que muestren los sucesos actuales, el empoderamiento femenino y hechos relevantes adaptados al género clásico de la telenovela.

“No sé qué tan interesante sea en la televisión abierta volver a las viejas historias, me gustaría que hubiera nuevos escritores y que modernizarán la pantalla chica con el tono que debe tener la telenovela, porque es un género específico que tiene muchas posibilidades de éxito. Me gustaría que hubiera nuevas historias, más que estar reviviendo proyectos antiguos”, dijo la actriz, quien recientemente participó en “¿Qué le pasa a mi familia?”, donde se habló de los problemas que enfrentan las mujeres.

Con su amplia trayectoria actoral, no se centra en los éxitos del pasado, entiende que cada proyecto la ayudó a crecer, pero es enemiga de mirar atrás y añorar esos tiempos. Vive al día, disfrutando el presente, porque ni en el futuro piensa, sabe que la vida en cualquier momento termina. Se concentra mejor en aprender de cada trabajo y tratar de hacerlo mejor en el siguiente.

“He oído a colegas de mi generación que dicen -‘fui protagonista de tres telenovelas”- ¿pero y luego qué? Eso no contribuye a que seas una mejor actriz, no sé, creo que no deben estacionarse en el pasado, porque es efímero, hay que seguir viviendo, aprendiendo y gozando la vida y lo que nos toca”, afirmó.

Bracho aprende también de las generaciones nuevas, porque le ha tocado compartir set con jóvenes que tienen muchas ganas de aprender y crecer, aunque reconoce que también, como en todas las épocas, hay personas frívolas que sólo se preocupan por verse bien, pero la mayoría de los actores con los que trabaja tienen valores.

LO RECUERDA CON AMOR

La actriz recién participó en el homenaje al artista zacatecano Juan Manuel de la Rosa, de quien fue pareja. Una figura reconocida por habitantes del Estado, ya que fue benefactor de varias personas.

“Fue un hombre que se fue de su pueblo muy niño, primero llegó a Monterrey y después viajó por todo el mundo estudiando y luego enseñando. Fue un gran maestro en muchos lugares y regresó a Zacatecas a ayudar a la gente, por eso lo quieren mucho. Me he enterado que a varias personas les ayudó a mantener sus estudios, eso fue bello”, contó

A DETALLE

Viene de una familia de actores, su papá fue el director mexicano Julio Bracho y su mamá fue la actriz Diana Bordes Mangel.

Debutó en 1949 como actriz infantil en la película de su padre “San Felipe de Jesús”.

En la televisión su primer trabajo fue en 1973 en “Los miserables” y “Mi primer amor”.

Ha trabajado junto a actrices como Silvia Pinal o Susana Zabaleta.

EN NÚMEROS

1976 hizo “Las poquianchis” de Felipe Cazals.

2 premios Ariel tiene.

94 créditos tiene como actriz.

