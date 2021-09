Aleks Syntek recuerda el día que cantó mal el Himno Nacional: “Me sucedió la maldición”

Tal parece que Aleks Syntek se encuentra muy nostálgico y se ha dedicado a publicar en redes sociales algunas grabaciones en las que recuerda ciertos acontecimientos del pasado que marcaron una diferencia en su carrera, lo que lo ha llevado a convertirse en tendencia y los usuarios no han desaprovechado la oportunidad para crear memes al respecto.

Este miércoles el cantante mexicano aprovechó su cuenta de TikTok para compartir un clip en el que recordó la ocasión en la que se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano, video que ya suma miles de reproducciones y reacciones por parte de los usuarios. No hay duda que Syntek no ha sido el único en equivocarse al entonar el Himno Nacional, ya que en la lista aparecen diversos artistas que han fallado en lograr su objetivo.

Por ello, el propio Aleks Syntek lo llamó "la maldición" del Himno, que en su caso particular ocurrió en un estadio previo al inicio de un partido de beisbol, el cual se desarrolló en Monterrey. El cantante se defendió argumentando que el error se debió a que las condiciones del estadio no eran óptimas para interpretar el Himno, sin embargo, las críticas del público fueron múltiples.

"Estaba muy nervioso," reconoció Syntek

Aleks Syntek declaró en el video que compartió en su cuenta de TikTok que ya había cantado en numerosas ocasiones el Himno durante encuentros deportivos, no obstante, nunca se había equivocado. "Me sucedió la maldición del Himno Nacional. Cabe mencionar que lo he cantado como siete veces en partidos de fútbol, carreras de autos, partidos de béisbol, y nunca me había fallado", aseguró en la grabación.

De acuerdo con lo que relató Syntek en el video, su error ocurrió debido a que las condiciones del estadio no eran óptimas para interpretar el Himno Nacional Mexicano, además que reconoció haberse sentido muy nervioso previo a su participación en el estadio.

"Estaba yo en un partido de béisbol en Monterrey y tergiversé una frase por otra porque las condiciones estaban terribles, no se escuchaba el monitorieo. No me escuchaba mi voz, estaba muy nervioso, estaba a la mitad de la chancha, y me falló y dije una frase por otra", compartió el artista con sus seguidores.

De nueva cuenta, tal como ocurrió a inicios de semana cuando Syntek reveló que él es el creador de la canción de una marca de catsup, las reacciones y numerosos comentarios convirtieron su nombre en tendencia, por lo que de nuevo los usuarios de las redes sociales no perdonaron al cantante, aunque ciertamente hubo quienes le demostraron su apoyo y comprendieron la situación que lo llevó a cometer aquel error ante una multitud de aficionados.