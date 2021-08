Maribel Guardia se une al club de Aleks Syntek por estas declaraciones con el Escorpión Dorado

Pese a que dice que le gusta mucho bailar canciones del género urbano, Maribel Guardia aseguró que nunca grabará una pieza de reguetón, debido a que considera que no tiene motivo para salir del género grupero.

Agregó que continuará haciendo melodías amenizadas por mariachi, el merengue, la salsa o en el regional mexicano, debido a que no tiene intención de entrar a otros estilo musical solamente por moda, como lo han hecho algunos de sus colegas.

Incluso, dijo que está casi segura de que si incluye canciones de este tipo provocaría la molestia de sus fanáticos que asisten a verla a los palenques y espectáculos en vivo. Durante la charla, la expareja de Joan Sebastian bailó junto con el youtuber una pieza del género interpretada por el personaje de internet.

Estas declaraciones las hizo en entrevista con El Escorpión Dorado, personaje interpretado por Alex Montiel, donde además la estrella de televisión dijo que en ocasiones el reguetón suelen abordar la sexualidad de manera vulgar.

Las declaraciones de Maribel son similares a las que hizo Aleks Syntek en una entrevista que tuvo con Yordi Rosado en la que reiteró la poca afinidad que siente por este estilo musical y aseguró que no hay poder humano, monetario o creativo en el mundo que pueda hacer que cree alguna canción de este género.

El cantautor destacó que respeta a la gente que gusta de la música urbana, pero dijo que no se atrevería a sacar una canción del género por diversos motivos.

"No he hecho, ni haré, ni estoy dispuesto. Si tengo que vender cacahuates, me pongo a vender cacahuates"