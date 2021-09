Netflix: Estrenos del 13 al 28 de septiembre; se viene una de las MEJORES series

Comienza una semana más del 2021 y con ello nuevos descubrimientos en Netflix, la plataforma de streaming favorita de los mexicanos, así que si "La Casa de Papel" te dejó con la boca abierta, prepárate porque otra de las series icónicas de la empresa con cede en Los Gatos, California regresa este septiembre.

Hasta este momento al catálogo ya se añadieron Lucifer, Amores Perros, Kate, Otra Ronda, Más allá de la fiesta, Los Otros, Los 100, entre otras.

Estrenos de películas del 13 al 18 de septiembre

15 de septiembre- Cuentos al caer la noche

15 de septiembre- Schumacher (de lo más esperado)

15 de septiembre- Una Serie de Eventos Desafortunados

15 de septiembre- Stardust

Estrenos de series del 13 al 18 de septiembre

14 de septiembre- Brooklyn nine nine- temporada 7

15 de septiembre- Jugando con fuego: Latino- episodios 1-3

15 de septiembre- Nailed It!- temporada 6

17 de septiembre- Sex Education- Temporada 3

Sex Education

No es la típica historia adolescente gringa, de hecho se desarrolla en Inglaterra y gira alrededor de Otis Milburn, un chico tímido que ha crecido con plena libertad sexual, debido a que su madre es una conocida sexóloga, en su entorno existen todo tipo de personalidades que con base en prejuicios y desinformación llevan una vida sexual poco satisfactoria y hasta traumática.

Sin embargo todo eso no quiere decir que no haya amor, de hecho lo hay y mucho, tanto que Otis decide revelarlo, pero las cosas no salen del todo bien y al parecer el nudo de esta trama se va a desarrollar en esta tercera temporada.

Esta historia original de Netflix se estrenó en enero de 2019, fue creada por Laurie Nunn y corre bajo la producción de Jon Jennings. Ha sido nominada a premios BAFTA y a los MTV Movie & TV Awards.