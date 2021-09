Netflix acaba de estrenar una de las mejores PELÍCULAS mexicanas de la historia; fue nominada al OSCAR

Durante las últimas semanas, las personas buscan más contenido de streaming para disfrutar al lado de sus seres queridos; además, la plataforma suele traer a su amplio catálogo contenido diverso, y de todos los géneros, para así satisfacer a sus usuarios de todas las edades y gustos cinematográficos.

Es así como poco a poco, diversas producciones audiovisuales se han sumado a la plataforma y además, se han posicionado como las favoritas de los usuarios de dicha plataforma que cada vez está sumando más contenido y usuarios.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Qué ver en la gigante de streaming

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

En este mes de septiembre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

En esta ocasión, hemos preparado la selección de una cinta mexicana, la cual ha emocionado a los usuarios de dicha plataforma, pues se trata de una producción cinematográfica que fue nominada a un Premio Oscar.

Una cinta dirigida por Iñárritu

Se trata de la cinta “Amores Perros”, la cual fue lanzada en cines en el año 2000, y ahora se encuentra albergada en la plataforma de streaming, la cual cuenta con cientos de películas y series para disfrutar.

Esta cinta formó parte del debut del famoso cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, la cual fue escrita junto a Guillermo Arriaga; la producción está basada en varias subnarraciones que comparten el mismo incidente.

“Amores perros” se divide en tres historias, en donde los personajes principales no se conocen, sin embargo, las etapas más importantes de sus vidas mantienen una fuerte conexión entre sí, por lo que todos los casos coinciden a partir de un accidente automovilístico.

¿De qué trata "Amores Perros"?

Esta exitosa historia inicia cuando nos muestran a dos jóvenes huyendo de una camioneta en donde un grupo de viajantes de ésta, buscan la manera de asesinarlos, pero se pasan una señal de alto y provoca un aparatoso choque contra otro vehículo.

Hace 20 años, la escena de un accidente de automóvil enlazó tres historias entrecruzadas, pero además, generó una revolución en la industria cinematográfica en México. Se trata de la película “Amores perros”, la ópera prima del extraordinario director Alejandro González Iñárritu.

La cinta que fue estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en mayo del año 2000, regresó a salas mexicanas en su aniversario número 20 con una versión restaurada que tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia en su decimoctava edición bajo un formato híbrido.

Aquí el tráiler de la cinta

La producción cinematográfica protagonizada por Gael García es considerada uno de los clásicos del cine mundial por la prestigiada marca estadounidense The Criterion Collection, pero este no es el único motivo, pues "Amores perros" fue acreedora al Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.

En suma, esta cinta fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, y a pesar de que no se llevó esta estatuilla, es ganadora de once premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

A continuación te presentamos el tráiler de dicha producción cinematográfica que ahora se aloja en Netflix: