Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adame tras acusar a la fallecida Magda Rodríguez de satánica | VIDEO

De nueva cuenta Andrea Legarreta y Alfredo Adame volvieron a chocar tras las declaraciones de este último sobre la fallecida productora del programa Hoy de la televisora de San Ángel, Magda Rodríguez.

En esta ocasión, el ex galán de televisión aseguró que la mamá de Andrea Escalona presuntamente formó parte de una secta satánica junto con su rival, el escritor y cazafantasmas Carlos Trejo, además de tener negocios ilícitos. Esto provocó que la esposa de Erik Rubín realizara algunas declaraciones al respecto para el programa De Primera Mano.

"¿Qué te digo? En primera, no lo he visto ni lo he escuchado y por otro lado, prefiero ignorar sus comentarios. Yo no le mando ningún mensaje. Sinceramente prefiero conectar con cosas lindas, positivas, con respeto, con buena onda y buena energía. La verdad prefiero no comentar", dijo Legarreta.

¿Qué dijo Alfredo Adame exactamente sobre Magda Rodríguez?

Las polémicas declaraciones, que además indignaron a más de uno, las realizó en el programa En Shock del periodista Jorge Carbajal. A pesar de que el tema central fue la situación de Laura Bozzo, quien se encuentra prófuga de la justicia y con quien también se enfrascó en varios dimes y diretes, salió a colación Carlos Trejo y de paso la productora.

"¡Claro!, Magda Rodríguez era otra delincuente y ojalá se esté quemando en leña verde en el Infierno. De Magda Rodríguez sí te puedo decir que estaba al tanto, que sabía y todo, porque ella manejaba también la nómina y porque ellas eran socias en ese programa: una era la productora ejecutiva y la otra era productora y conductora", comenzó diciendo Adame.

Pero después continuó y relacionó al Cazafantasmas:

"Por qué entiendes que Magda Rodríguez invitara a Carlos Trejo a su programa cada rato. Ya te estaré platicando lo de una secta satánica. ¿Por qué Magda Rodríguez me atacaba a mi tan grueso, por debajo del agua? y ¿por qué me ponía al estúpido de Origel y a estas dos tipas, Figueroa (Martha) y Aurora Valle a atacarme?"

Sobre las declaraciones de la secta satánica, mencionó que lo comentaría después, cuando tenga en su poder las pruebas "porque yo nunca digo nada si no tengo los pelos de la burra en la mano", aseguró para el medio de comunicación. Al final mencionó que se dedica últimamente a "desenmascarar delincuentes".