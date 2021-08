The Rolling Stones continúan gira por EU su Charlie Watts; este baterista será su reemplazo

El batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, de 80 años, no se unirá a la gira del grupo británico en EU. tras ser sometido a una operación, según un portavoz del músico, que no aportó detalles del problema médico del artista.



"Charlie se ha sometido a un procedimiento que ha sido totalmente exitoso, pero deduzco que sus médicos concluyeron esta semana que necesita un descanso y una recuperación", señaló el portavoz.



"Al empezar los ensayos en un par de semanas, es muy decepcionante decirlo (...), pero también es justo decir que nadie vio que esto podía pasar", agregó.



En un comunicado, el batería señaló que hace un gran esfuerzo para estar totalmente recuperado pero que tiene que aceptar la recomendación de los expertos de que esto "llevará un tiempo".



"Después de todo el sufrimiento de los fans causado por la covid-19, realmente no quiero que los muchos seguidores de los Rolling Stones que tenían entradas para esta gira queden decepcionados por otro retraso o cancelación", dijo Watts.



"Es por ello que he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que se presente por mi", resaltó el batería.



Tras divulgarse la información, el líder de los "rollings", Mick Jagger, dijo en su cuenta de Twitter que espera ver otra vez a Watts en cuanto esté "totalmente recuperado".



La legendaria banda de rock espera reanudar su gira por EU. el próximo septiembre, tras quedar postergada el año pasado.



"Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por hacerse cargo, para que aún podamos actuar en todas las presentaciones", agregó Jagger.



El sustituto de Watts se sumará a la banda a partir del próximo 26 de septiembre en St Louis.



Los medios británicos señalan que Watts se sometió a una operación en Londres después de que los médicos observasen un "problema" durante una revisión de rutina.



Por su parte, Jordan dijo que es un "honor y un privilegio" sustituir a Watts y espera deseoso ensayar con los integrantes de la banda: Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.



En 2004, Watts fue tratado de un cáncer de garganta en el hospital Royal Marsden de Londres.