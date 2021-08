BTS: La teoría MÁS loca detrás de una de sus canciones que aterrorizó a ARMY

El fenómeno del K-Pop tiene como favorito a BTS, una de las bandas más populares del momento y con el mayor número de fans. Aunque batallaron durante sus primeros años, la gloria llegó para ellos y vivieron uno de sus mejores momentos en 2020. Pero parece que una de sus canciones oculta algo oscuro.



Su éxito subió como la espuma y la banda de pronto ya estaba dando conciertos en Estados Unidos, llenando estadios y presentándose en las ceremonias más influyentes de la música.



Algunos creen que hicieron un tipo de pacto, incluso que son parte de la llamada secta de los Illuminati para explicar su fama masiva. ARMY se ha dedicado también a encontrar explicación a las escenas que conforman sus videos musicales, combinados con sus letras.



Entre las teorías más locas, una fan encontró una lado oscuro en "Let Me Know", que podría aterrorizar a más de una.

La teoría detrás de Let Me Know

La historia comienza cuando una ARMY estaba aburrida y decidió jugar un poco con las canciones de BTS, pero quizás fue la peor decisión de su vida, ya que fue una experiencia que la asustó mucho por el resultado que obtuvo. La chica decidió cambiar y editar los sonidos de "Let Me Know", pero encontró un mensaje "aterrador".



Tras modificar el sonido original, se percató que se podía escuchar claramente las voces al revés de los integrantes de la banda, lo que supone un mensaje subliminal dentro de la letra.



La fan aclaró que sabía un poco de coreano y la traducción de estos sonidos parecían claramente un pacto diabólico, ya que según explica, se escuchaba como una invocación a Satanás y lo entendió muy claramente.



Algunas creen que el efecto se debió a que editó la pista y ralentizó las voces de BTS. Por si fuera poco, tiempo después el líder del grupo, RM, admitió en una entrevista que algo extraño sucedió en una de las salas de ensayo.



Según relató, había un salón donde tenían un piano y colocaban algunas cosas encima del instrumento, pero al siguiente día, los objetos no estaban en su lugar o estaban tirados en el piso. Incluso revisando las cámaras de seguridad no encontraron a nadie o algo que provocara este incidente.

.