BTS: V amenazó a Jimin con publicar sus fotos más VERGONZOSAS por esta razón

¡La traición hermano! Los integrantes de BTS han forjado una gran amistad a lo largo de sus 8 años de carrera y han vivido momentos memorables entre ellos. Jimin y V tienen la misma edad, por lo que son muy cercanos, pero hubo una vez en la que uno amenazó al otro.



Las bromas entre los chicos son comunes, ya que la confianza y hermandad entre ellos es muy fuerte. También tienen peleas, como todos, al final son seres humanos y chicos normales con sus diferencias.

A veces tienen que recurrir a la fuerza cuando se molestan los unos a los otros. Taehyung decidió amenazar a Jimin con unas fotos que no quería que se revelaran.

Jimin cumplió una apuesta con V por esta razón

En 2017, V compartió un mensaje en la plataforma de VLive, donde confesó que le había pedido a Jimin hacer algo a cambio de que no publicara sus fotos más vergonzosas.



Según la traducción de las fans, Taehyung lo amenazó con revelar imágenes personales del bailarín si no grababa un video actuando de forma adorable. Al final, Jimin cumplió con la petición y publicó en las redes oficiales del grupo un clip donde señalaba sus hoyuelos y hacía el llamado aegyo.

Te puede interesar: BTS: Jungkook y Jimin CASI se besan y enloquecen a ARMY | VIDEO

Sin embargo, lo que llamó la atención de ARMY fueron las misteriosas fotos que V supuestamente tiene de su compañero y que no quiere que exponga, ya que según él, son muy personales. Su mensaje despertó la curiosidad de las fans, quienes no saben si fue una simple broma o si realmente tiene algo con que chantajearlo.



Esta no es la primera vez que los chicos se avergüenzan de sus fotografías, Jin declaró que si pudiera borrar algo serían los recuerdos de su viaje al extranjero cuando era un estudiante.



La única vez que Jimin enloqueció a sus fans fue cuando compartió un par de fotos instantáneas donde modelaba sin camisa frente a la cámara, pero sin dejar ver sus abs del todo.