¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya tienen un acuerdo de divorcio? Esto dijeron

Hace unas semanas Gabriel Soto declaró que le gustaría casarse por la iglesia con Irina Baeva, pero tiene un gran impedimento: no se puede divorciar religiosa mente de Geraldine Bazán, con quien tuvo dos hijas y se casó en 2016. Esto incluso aunque los dos estuvieran de acuerdo, pues las reglas de la religión católica son muy estrictas.

El padre José de Jesús, quien los casó, contó que era casi imposible anularse el matrimonio, "cuando el matrimonio se ha dado ya totalmente válido, aunque las dos personas quieren después anularlo no se puede hacer porque están casados. No se trata simplemente de un acuerdo, se trata de un sacramento donde se hizo un juramento ante Dios. No hay nada que pueda disolver el matrimonio después de que ya se haya realizado, nada”, contó en ‘Suelta la Sopa’.

Gabriel Soto e Irina Baeva son muy felices. Foto: Especial.

¿Gabriel Soto se retracta de lo que dijo?

Ahora, el actor fue interceptado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde volvió a hablar del tema y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto: “Todo lo tergiversaron e hicieron todo un relajo, lo único que me preguntaron es si Irina se vería bonita vestida de blanco y yo dije que sí pero yo jamás dije que si por la iglesia o no por la iglesia y la prensa empezó con todas las especulaciones y bueno, se hizo todo un rollo como siempre”.

Sostuvo que el tema de pedir el divorcio ante la institución católica está descartado y que ni siquiera lo ha hablado con Geraldine, madre de sus hijas, porque ambos saben que “es algo muy complicado”. El actor comentó que se encontraba en el lugar para recoger a sus pequeñas, “Vine a recoger a mis hijas porque me toca verlas y estar con ellas prácticamente todo el mes, así que muy contento, vine nada más a recogerlas”, dijo.

Poco después, la hermosa Geraldine Bazán llegó al recinto con sus pequeñas, los reporteros trataron de hablar con ella sobre el tema de la separación religiosa, pero ella se negó a hablar y sólo contestó: “gracias chicos, que tengan una bonita tarde”.

msb