Pepe Aguilar rompe el silencio, revela cómo es la vida de su hijo mayor tras su arresto

No es un secreto que hace unos años, Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, tuvo problemas con la ley por delitos relacionados con tráfico de personas, sin embargo, el cantante de 53 años muy pocas veces ha hablado ante los medios sobre el tema pero finalmente rompió el silencio y dio a conocer algunos detalles de la situación legal de su hijo y contó cómo es que está retomando su vida luego de haber estado en libertad condicional.

A unos días de iniciar la gira llamada “Jaripeo sin fronteras” Pepe Aguilar viajó a California junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, con quienes comparte escenario, sin embargo, también fue viajó Emiliano, el primogénito de Pepe Aguilar y ante los medios, el cantante aseguró que está orgulloso de su hijo debido a que está retomando su vida y qué mejor forma de hacerlo que trabajando para su padre.

Sobre la situación que enfrentó su hijo, Pepe Aguilar aclaró que Emiliano “no tuvo una experiencia carcelaria” tal cual, aunque no pudo negar que sí piso la cárcel al inicio del proceso hasta que las autoridades le impusieron libertad condicional. El hijo de Antonio Aguilar también explicó que la Corte que juzgó a su hijo impuso una serie de condiciones que permitieron que Emiliano mantenga limpio su expediente, por lo que aseguró que su hijo está “echándole ganas” para rehacer su vida.

¿Qué delito cometió Emiliano Aguilar?

Fue en 2017 cuando Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entre Tijuana y California debido a que trató de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal a cuatro ciudadanos chinos a bordo de la cajuela de su auto por lo que fue acusado por tráfico de personas, tras enfrentarse a la justicia, Emiliano se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de arresto domiciliario, además, también trascendió que como parte de la sentencia fue ingresado a un centro de rehabilitación debido a que tenía problemas de adicciones.

Asimismo, se sabe que tuvo que pagar una fianza de alrededor de 15 mil dólares. Luego de cumplir con su sentencia en libertad, el pasado mes de julio se confirmó que Emiliano Aguilar había regresado con su familia y fue el propio Pepe Aguilar quien confirmó que su hijo vivía con él, sin embargo, en esa ocasión no dio más detalles y solo aseguró que muy pronto se pondría a trabajar y tal parece que ahora ese trago amargo quedó en el pasado pues la Dinastía Aguilar se hizo más fuerte al incluir en su equipo de trabajo a Emiliano.

Emiliano Aguilar fue detenido en 2017. Foto: Especial

Pepe Aguilar responde a María Conchita Alonso

Hace unas semanas, Pepe Aguilar publicó un video en el que señaló que todos sus trabajadores deberían estar vacunados contra el Covid-19 o de lo contrario ya no trabajarían con él, por lo que su postura no fue muy bien vista por todos y generó todo tipo de reacciones y una de las que más repercusión tuvo fue la de la cantante María Conchita Alonso, quien calificó al intérprete de “Miedo” como ignorante, por lo que al ser cuestionado sobre la situación, el papá de Ángela Aguilar no quiso crear más polémica y se limitó a decir que cada quien es libre de pensar lo que quiera.

Cabe mencionar que también aprovechó la presencia de los medios para reiterar su posición ante la vacunación contra el Covid-19 y enfatizó que todos deberían vacunarse porque la gente se sigue enfermando.

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar iniciarán una extensa gira por diversas ciudades de Estados Unidos el próximo viernes 3 de septiembre, la cual, se extenderá hasta el próximo mes de diciembre, por lo que tendrán un cierre de año lleno de trabajo.