¡Este es el último fin de semana! NETFLIX quitará de su catálogo las siguientes PELÍCULAS para septiembre

Cada cierto tiempo, Netflix retira películas de su catálogo por acuerdos de licencia, por lo cual a veces ya no nos es posible ver los títulos que teníamos planeados.

Para que no te pase esto y no te pierdas de ningún largometraje que esté en tu lista de pendientes, te decimos qué títulos quitará el servicio de streaming para el mes de septiembre. Recuerda que tienes hasta el 31 de agosto para verlos por última vez.

Películas destacadas que ya no estarán en Netflix

Una de las películas más populares en los últimos años, y que logró posicionarse en el top 10 de las más vistas de Netflix es Chicas pesadas, protagonizada por Rachel McAdams, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Una adolescente introvertida que busca ser popular y se junta con las chicas populares del colegio, pero después de una serie de eventos que pasan durante la trama la historia cambia. Esta es una de las despedidas más tristes para el catálogo, pero no les la única.

El Expreso Polar, un clásico infantil y navideño también le dirá adiós a Netflix. Este filme habla de la historia de un chico que recupera su fe en el espíritu navideño haciendo un viaje en tren hasta el Polo Norte. A pesar de no ser la época seguramente se extrañará cuando llegue diciembre.

A la lista de despedidas también agregamos La estafa maestra, película protagonizada por Mark Wahlberg, Charlize Theron y Edward Norton. Una película de acción y aventura que habla sobre un ladrón que planea un gran golpe en medio de las aguas de Venecia, Italia. Sin embargo, la traición de uno de los suyos provoca un verdadero desastre.

Nuestras favoritas

- XXY.

- Los dueños de la calle.

- Belleza Americana.

- Ni en tus sueños.

- Climax.

Lista completa de títulos que se despedirán de Netflix

- La historia oficial.

- Mini Force: Los nuevos superhéroes.

- La maldición de Chucky.

- Godzilla (2014).

- Caso 39.

- Baile urbano.

- El justiciero.

- Dukhtar.

- Obras públicas.

- Bonbini Holland.

- Perdiendo el norte.

- The Drowning.

- Tenemos que hablar.

- The Tuxedo.

- Think like a man.

- Un asunto de familia.

- El libro de las imágenes.

- Segunda mano.

- Mokalik.